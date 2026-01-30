Bảo đảm an toàn cho trẻ em và người học trong các cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa có Công văn đề nghị UBND các xã, phường; cơ sở giáo dục trực thuộc; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên trong nhà trường và tại cộng đồng.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bình Xuyên tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường năm học 2025-2026.

Theo đó, các đơn vị rà soát, quản lý học sinh, sinh viên, học viên có nguy cơ cao; theo dõi, lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên chưa ngoan, thường xuyên vi phạm nội quy, kỷ luật của trường lớp; nghiện game, sử dụng mạng xã hội bất thường; có nguy cơ sa ngã vào tệ nạn xã hội hoặc tụ tập không lành mạnh; những học sinh, sinh viên, học viên yếu thế, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, thiếu sự quan tâm, giám sát của cha mẹ...

Chủ động phối hợp với lực lượng Công an, các đoàn thể, tổ chức xã hội để trao đổi thông tin, tư vấn, can thiệp; áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Tăng cường giáo dục pháp luật và kỹ năng sống; phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn trên mạng, tác hại của việc nghiện game... cho học sinh, sinh viên, học viên. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khóa, trải nghiệm, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với từng cấp học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực.

Các cơ sở giáo dục cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế trường học; tổ chức làm việc với học sinh, sinh viên, học viên có nguy cơ cao và phụ huynh để ký cam kết chấp hành pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội, không xảy ra bạo lực học đường. Bên cạnh đó, thiết lập kênh trao đổi thông tin đa chiều, thường xuyên tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh, người học, mạng xã hội và báo chí nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại, bạo hành trẻ em và người chưa thành niên.

Khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu xâm hại, bạo hành hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên, các đơn vị được yêu cầu thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ (điện thoại: 02103.525.161), đồng thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xử lý theo quy định.

Hiền Mai