Phú Thọ giành 31 giải tại Hội thi An toàn giao thông cấp tiểu học, THCS, THPT

Ngày 14/3, tại TP Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Honda Việt Nam tổ chức lễ trao giải Hội thi “An toàn giao thông cấp tiểu học, THCS, THPT” năm học 2025-2026. Hội thi thu hút đông đảo giáo viên và học sinh trong cả nước tham gia.

Tại lễ trao giải, tỉnh Phú Thọ giành 31 giải, trong đó có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba và 19 giải Khuyến khích.

Giải Nhất thuộc về em Đào Vũ Ngọc Hân, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Kim Ngọc (xã Yên Lạc). Ba giải Nhì được trao cho em Nguyễn Phúc Lâm, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Phú); cô Nguyễn Thị Lan, giáo viên Trường TH&THCS Bồ Sao (xã Vĩnh Thành); cô Trần Thị Thúy Nguyệt, giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự (xã Lập Thạch).

Thành tích trên không chỉ là niềm tự hào của ngành Giáo dục Phú Thọ mà còn góp phần khẳng định hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa giao thông trong trường học, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh cho thế hệ trẻ.

Hiền Mai