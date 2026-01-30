Học sinh Phú Thọ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 12 ngày

Ngày 30/1, theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, giáo viên, học sinh các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS, THCS, THPT, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Sở (trừ các trường cao đẳng, trung cấp) sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong 12 ngày, bắt đầu từ thứ Tư ngày 11/2/2026 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Học sinh Trường THCS Phùng Nguyên 1 ủng hộ “Tết vì bạn khó khăn”.

Đối với các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo kế hoạch năm học 2025 - 2026 đã được phê duyệt. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm báo cáo kế hoạch nghỉ Tết gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/2/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong thời gian nghỉ Tết, các trường bố trí, sắp xếp các bộ phận trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục; cử cán bộ trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Thực hiện nghiêm túc công tác phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết. Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy, nổ... tại đơn vị.

Hiền Mai