Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh

Chiều 1/2, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số dự án giao thông thuộc khu vực Phú Thọ và cho ý kiến vào quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh. Cùng đi có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tiến độ Dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm thăm, tặng quà công nhân Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đang thi công tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có chiều dài 2,736km, khối lượng thực hiện đạt khoảng 40,55%, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng dịp 30/4/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã kiểm tra thực tế tại Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái. Dự án có tổng mức đầu tư 2.120 tỷ đồng. Tuyến chính thiết kế theo quy mô đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, tổng chiều dài 53,5km. Khối lượng thi công lũy kế đến nay là 1.417/1.424 tỷ đồng, đạt 99,5%.

Tuyến nhánh để kết nối từ tuyến chính đến KCN Cẩm Khê thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, có tổng chiều dài khoảng 3,083km. Khối lượng thi công lũy kế đến nay là 107/112 tỷ đồng, đạt 95,5%.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tổng thể Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm thăm, tặng quà công nhân Tổng Công ty Công trình giao thông 8 đang thi công tuyến kết nối đường liên vùng với KCN Cẩm Khê.

Tuyến đường kéo dài từ điểm đầu của tuyến chính (tại km0) đến Quốc lộ 32 (tại km76+150) thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có tổng chiều dài khoảng 3,726km. Khối lượng thi công lũy kế đến nay là 55/94 tỷ đồng, đạt 58,5%.

Dự án đầu tư tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng chiều dài tuyến 2,736km (điểm đầu kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, điểm cuối vuốt nối về đường Hồ Chí Minh hiện hữu). Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư 692,525 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 40,55%.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm thăm, tặng quà công nhân Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đang thi công dự án đường liên vùng kéo dài kết nối Quốc lộ 32 thuộc khu vực xã Tam Nông.

Dự án đường liên vùng kéo dài kết nối Quốc lộ 32 có tổng chiều dài khoảng 3,726km; khối lượng thi công lũy kế đạt 58,5%, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý I/2026.

Tại các công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các chủ đầu tư, đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang trực tiếp làm việc tại hiện trường đã khắc phục khó khăn về giải phóng mặt bằng, điều kiện thi công và thời tiết bất thuận, nỗ lực thi công “3 ca, 4 kíp” để triển khai các dự án cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục bám sát hiện trường, xây dựng tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục, kịp thời rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ; đồng thời bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình. Trong giai đoạn nước rút, phải làm việc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, tận dụng mọi nguồn lực sẵn có để bù đắp tiến độ cho những phần việc còn chậm, quyết tâm đưa các công trình về đích đúng hạn với chất lượng tốt nhất, tạo động lực mới cho phát triển liên vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo đề xuất Dự án tuyến đường nối QL2D đi TL320C, TL315B qua địa bàn phường Âu Cơ và xã Chí Tiên (đường tránh thị xã Phú Thọ cũ).

Thăm, động viên công nhân đang trực tiếp thi công trên công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục quan tâm, chăm lo đầy đủ chế độ, điều kiện làm việc và sinh hoạt cho công nhân, bảo đảm để người lao động đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, yên tâm gắn bó với công trường, nỗ lực hoàn thành các hạng mục, công trình theo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo đề xuất Dự án tuyến đường nối Khu Di tích lịch sử Đền Hùng với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Kiểm tra thực tế hướng tuyến một số dự án mà các sở, ngành, địa phương đề xuất như tuyến đường nối QL2D đi TL320C, TL315B qua địa bàn phường Âu Cơ, xã Chí Tiên (đường tránh thị xã Phú Thọ cũ); tuyến đường từ nút giao IC-9 đến đường tỉnh 315B kết nối nhánh đi KCN Phú Hà; tuyến đường từ Đền Hùng đến cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang và cho ý kiến về quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án giao thông trong việc mở rộng không gian phát triển đô thị và thu hút đầu tư công nghiệp.

Đồng chí lưu ý, trong phát triển hệ thống giao thông của tỉnh cần phải tính toán cân nhắc kỹ lưỡng, phân kỳ đầu tư rõ ràng. Tinh thần chung là ưu tiên đầu tư các dự án có tính cấp bách, thiết thực, phát huy hiệu quả kết nối liên vùng, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng phát triển không gian và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đinh Vũ