4.434 học sinh đăng ký tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 sẽ diễn ra ngày 3/2/2026 tại các điểm thi theo quy định, nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Toàn tỉnh có 4434 học sinh đăng ký tham gia kỳ thi.

Lãnh đạo phường Việt Trì gặp mặt học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học tại các trường THCS và các trường phổ thông có cấp THCS trên địa bàn tỉnh, có nguyện vọng đăng ký dự thi. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tham gia một môn thi. Điều kiện dự thi là học sinh có kết quả xếp loại học tập và rèn luyện cuối năm hoặc cuối học kỳ liền kề với kỳ thi từ mức khá trở lên và được đơn vị cử tham gia theo quy định.

Kỳ thi gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Tin học. Trong đó, môn Khoa học tự nhiên được chia thành 3 phân môn; môn Lịch sử và Địa lí được chia thành 2 phân môn, học sinh lựa chọn một phân môn khi đăng ký dự thi.

Mỗi môn thi có một bài thi, thời gian làm bài 150 phút, tính theo thang điểm 20. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính; các môn còn lại thi viết kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Riêng môn Tiếng Anh có thêm phần thi nghe, làm bài trên phiếu trả lời.

Việc tổ chức kỳ thi góp phần thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt trong các nhà trường.

Hiền Mai