Bảo đảm an ninh mạng, an toàn cho các hệ thống thông tin

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 798 /SGD&ĐT-KHCNTT về việc tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn cho các hệ thống thông tin.

Bảo đảm an ninh mạng, an toàn cho các hệ thống thông tin

Giáo viên Trường THPT Minh Hòa, xã Minh Hòa tăng cường quản lý hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng lộ thông tin tài khoản truy cập hệ thống thông tin của cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có tài khoản truy cập vào các hệ thống thông tin trực tuyến. Từ các tài khoản bị chiếm đoạt, nếu bị khai thác trái phép có thể dẫn đến leo thang đặc quyền, can thiệp vào hệ thống, đánh cắp hoặc làm sai lệch dữ liệu.

Để bảo đảm an ninh mạng, an toàn cho các hệ thống thông tin trong ngành giáo dục, đặc biệt đối với các hệ thống thông tin dùng chung và các hệ thống phục vụ công tác quản lý, điều hành, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực tăng cường bảo đảm an toàn thông tin. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng tài khoản truy cập các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị.

100% cán bộ công chức, viên chức phải thay đổi ngay mật khẩu tài khoản truy cập vào hệ thống thông; không chia sẻ tài khoản cho người khác. Cập nhật phiên bản mới nhất cho các phần mềm hệ điều hành, phần mềm phòng chống virut, mã độc; tiến hành rà quét, loại bỏ virut, mã độc trong máy tính. Chủ động phát hiện, xử lý hoặc báo cáo kịp thời các dấu hiệu mất an toàn thông tin, nguy cơ lộ lọt dữ liệu.

Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao ý thức bảo mật thông tin khi sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, thư điện tử công vụ và các nền tảng số. Không truy cập các đường dẫn, tệp tin không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin đăng nhập cho các trang web hoặc ứng dụng không xác thực.

Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trong phạm vi quản lý.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng hệ thống thông tin An ninh mạng Đào tạo Công nghệ thông tin Không rõ nguồn gốc Cung cấp thông tin công chức viên chức Quản lý Cán bộ Ngành giáo dục
Giáo dục Đất Tổ thi đua đổi mới

Giáo dục Đất Tổ thi đua đổi mới
2026-03-18 07:23:00

baophutho.vn Trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của...

Hiệu trưởng nhiệt huyết với nghề

Hiệu trưởng nhiệt huyết với nghề
2026-03-18 07:16:00

baophutho.vn Những năm gần đây, thầy giáo Phạm Chí Tâm - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Ích (xã Tiên Lữ) đã có nhiều đóng góp nổi bật trong...

Tin liên quan

Gợi ý

