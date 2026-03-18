Hiệu trưởng nhiệt huyết với nghề

Những năm gần đây, thầy giáo Phạm Chí Tâm - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Ích (xã Tiên Lữ) đã có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Năm 2025, thầy Tâm vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục.

Sinh năm 1976 tại xã Yên Lãng (Hà Nội), sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ, năm 1997 thầy Phạm Chí Tâm trúng tuyển viên chức và được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học Bắc Bình, xã Bắc Bình (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ; nay thuộc xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ). Những ngày đầu công tác tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, xa gia đình, thầy vẫn kiên trì bám lớp, bám trường. Ban ngày đứng lớp, buổi tối thầy miệt mài tự học, nghiên cứu tài liệu để nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy.

Ngay trong năm học đầu tiên (1997-1998), thầy tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và đạt giải Nhì; đồng thời có 3 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện. Năm học tiếp theo, thầy được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiều học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2000-2001, thầy đạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tiếp tục đạt giải Nhất cấp tỉnh. Năm 2000, thầy vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Năm 2004, khi mới 28 tuổi, thầy được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Quang Sơn (nay là xã Hợp Lý). Từ năm 2004 đến 2018, thầy lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Sơn A; Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Hợp Lý; sau đó là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch. Tháng 6/2018, thầy được điều động giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liễn Sơn; đến tháng 9/2021 tiếp tục được giao nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Ích (nay thuộc xã Tiên Lữ).

Thầy giáo Phạm Chí Tâm - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Đồng Ích (xã Tiên Lữ).

Trên cương vị người đứng đầu nhà trường, thầy Phạm Chí Tâm luôn chú trọng xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, phát huy vai trò của tổ chuyên môn và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Thầy xây dựng quy chế làm việc khoa học, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, chuyên môn của từng giáo viên; đồng thời tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ, góp ý phương pháp giảng dạy được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Từ khi đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Ích, thầy cùng Ban Giám hiệu tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục, sắp xếp đội ngũ hợp lý để phát huy năng lực từng giáo viên. Nhờ đó, nhà trường luôn có giáo viên đạt giải cao trong các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, viết chữ đẹp cấp huyện; học sinh đạt nhiều giải thưởng tại các sân chơi trí tuệ cấp tỉnh và quốc gia. Nhiều em giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các cuộc thi như Violympic Toán tiếng Việt, Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Toàn tài và được vinh danh tại các lễ tuyên dương cấp quốc gia.

Với những nỗ lực không ngừng, Trường Tiểu học Đồng Ích nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. Năm 2024, nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trở thành một trong hai trường đầu tiên của huyện Lập Thạch (cũ) đạt chuẩn ở mức này.

Một góc Trường Tiểu học Đồng Ích đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trong câu chuyện về nghề, thầy Phạm Chí Tâm ít khi nhắc đến những danh hiệu cá nhân mà luôn trăn trở về việc giữ vững chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập thân thiện. Mục tiêu lớn nhất của thầy trong thời gian tới là duy trì chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp, hướng tới mô hình “Trường học hạnh phúc”.

Tham quan cơ sở 1 và cơ sở 2 của nhà trường đang được quy hoạch mở rộng để xây dựng nhà thể chất, khu thư viện, nhà ở giáo viên, bếp ăn nội trú cùng khu vườn cây ăn quả xanh tốt do thầy vận động phụ huynh và doanh nghiệp hỗ trợ trồng trong khuôn viên trường, có thể cảm nhận rõ sự tâm huyết và trăn trở với nghề của người thầy đã gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục.

Trong đó, 9 năm đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ nhà trường, thầy luôn thể hiện rõ vai trò của người đứng đầu với tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý và sự tận tâm với công việc. Những nỗ lực ấy đã góp phần xây dựng Trường Tiểu học Đồng Ích phát triển vững mạnh toàn diện, trở thành “Đơn vị dẫn đầu bậc Tiểu học” của tỉnh.

Xuân Hùng