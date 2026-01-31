Giáo dục
Phú Thọ tập huấn, thí điểm bài thể dục buổi sáng và giữa giờ cho học sinh tiểu học

Ngày 31/1, tại Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Thể thao học sinh Việt Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn bài thể dục buổi sáng và bài thể dục giữa giờ dành cho học sinh tiểu học.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên phát biểu khai mạc

Lớp tập huấn có sự tham gia của giáo viên tiểu học là tổng phụ trách Đội hoặc giáo viên giáo dục thể chất từ các phường trên địa bàn tỉnh và đại diện các trường được lựa chọn triển khai thí điểm. Tại đây, các học viên được hướng dẫn nội dung, phương pháp tổ chức tập luyện bài thể dục buổi sáng và bài thể dục giữa giờ phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, bảo đảm tính khoa học, an toàn, hiệu quả.

Tập huấn và triển khai thí điểm bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học

Theo kế hoạch, sau tập huấn, 6 trường tiểu học được lựa chọn sẽ triển khai thí điểm cho 100% học sinh tham gia tập luyện; đồng thời duy trì thực hiện hằng ngày và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đồng diễn theo chương trình chung của Hội Thể thao học sinh Việt Nam. Các địa phương có giáo viên tham gia tập huấn được khuyến khích nhân rộng mô hình tại các trường tiểu học trên địa bàn.

Giáo viên tiểu học là tổng phụ trách Đội hoặc giáo viên giáo dục thể chất từ các phường trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn.

Việc triển khai thí điểm bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ nhằm góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện thói quen vận động cho học sinh tiểu học, qua đó thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong nhà trường theo tinh thần “khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc”.

