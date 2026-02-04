Phú Khê quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Phú Khê bước vào giai đoạn phát triển mới với địa bàn rộng, quy mô dân số tăng, gần 82% dân số là đồng bào công giáo. Đây vừa là đặc điểm riêng, vừa là điều kiện thuận lợi để phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết lương - giáo trong chăm lo sự nghiệp trồng người. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) ngày càng cao, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trường Tiểu học Tạ Xá 1 được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu dạy và học hiện nay.

Toàn xã hiện có 13/13 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường tiểu học (TH) đạt chuẩn mức độ 2. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được duy trì vững chắc. Tại các cơ sở giáo dục, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục...

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tiễn, chất lượng giáo dục giữa các nhà trường chưa đồng đều; kết quả học tập của học sinh, nhất là ở bậc THCS còn thấp so với mặt bằng chung. Năm học 2024 - 2025, tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập đạt 50,7%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số trường còn thiếu, xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học hiện đại và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, đặc biệt là giáo viên mầm non (MN); cơ cấu giáo viên THCS chưa hợp lý. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận giáo viên còn hạn chế...

Từ thực trạng đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích rõ nguyên nhân và ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển GD&ĐT giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035. Trong đó, Nghị quyết xác định một số mục tiêu cơ bản cần tập trung phấn đấu thực hiện: Duy trì 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu có thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% cán bộ quản lý, giáo viên các trường MN, TH, THCS có năng lực quản lý, dạy học đạt từ khá trở lên; học sinh lớp 5 tham gia khảo sát chất lượng có điểm trung bình trở lên đạt từ 85% trở lên; học sinh TH tham gia các kỳ giao lưu, sân chơi do Sở GD&ĐT tổ chức nằm trong tốp 200 trường (xếp từ trên xuống) của tỉnh; tỷ lệ học sinh lớp 9 tham gia khảo sát và thi vào lớp 10 THPT có điểm dưới 5 giảm xuống dưới 25% (trong tổng các môn thi); học sinh đỗ vào lớp 10 THPT trong tốp 200 (xếp từ trên xuống), thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải trong tốp 300 trường (xếp từ trên xuống) của tỉnh...

Giáo viên Trường THCS Yên Tập bồi dưỡng nhóm học sinh năng khiếu.

Đồng chí Bùi Xuân Vĩnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: “Nghị quyết nhằm tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, gắn đổi mới quản lý, phương pháp dạy học với chuyển đổi số, phát huy nội lực của đội ngũ nhà giáo và sức mạnh đoàn kết của Nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo, để xây dựng nền giáo dục bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương”.

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, xã tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện; yêu cầu các nhà trường nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể lồng ghép, đưa nội dung phát triển giáo dục vào chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Xã thành lập các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các nhà trường để nắm tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ, nền nếp chuyên môn, phương pháp giảng dạy và việc tổ chức các hoạt động giáo dục; kịp thời trao đổi, góp ý, định hướng điều chỉnh cách dạy, học, tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn từng trường.

Cô giáo Trần Thị Mỹ Dung - Hiệu trưởng Trường TH Tạ Xá 1 chia sẻ: “Nghị quyết chuyên đề về phát triển GD&ĐT giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035 không chỉ là định hướng, mà là cơ sở chính trị quan trọng để các nhà trường đổi mới toàn diện quản lý và dạy học. Từ đó, chúng tôi chủ động nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng phát triển năng lực học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và gắn trách nhiệm của nhà trường với gia đình trong giáo dục học sinh”.

Từ những chủ trương đúng đắn đến các giải pháp cụ thể đang được triển khai, Nghị quyết phát triển GD&ĐT giai đoạn 2025 - 2030 đang từng bước đi vào cuộc sống. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, giáo dục xã Phú Khê được kỳ vọng sẽ có chuyển biến rõ nét, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

Anh Thơ