Nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ”

Một buổi sáng tháng Hai, sân Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì rộn ràng tiếng đọc bài, tiếng cười trong veo của học sinh. Giữa không gian bình dị ấy, ít ai biết rằng suốt nhiều năm qua, nơi đây đã bền bỉ lan tỏa một nguồn sáng âm thầm nhưng mạnh mẽ - ánh sáng của tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và sức mạnh đoàn kết được khơi nguồn từ Chi bộ nhà trường.

Chi bộ Trường Tiểu học Tân Dân được Đảng bộ phường Việt Trì tặng Giấy khen Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2021-2025).

Chi bộ Trường Tiểu học Tân Dân có 55 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ phường Việt Trì, luôn xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường. Với phương châm “lấy chất lượng giáo dục làm trung tâm, lấy đoàn kết làm nền tảng”, Chi bộ đã quy tụ sức mạnh tập thể, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và tâm huyết của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, đưa nhà trường không ngừng phát triển bền vững.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thịnh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Muốn Chi bộ vững mạnh, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Với nhà trường, đó là dạy học bằng tâm huyết, quản lý bằng trách nhiệm và nêu gương bằng những việc làm cụ thể”. Từ nhận thức đó, Chi bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, coi hiệu quả công việc là thước đo quan trọng để đánh giá vai trò của mỗi đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì nghiêm túc, đúng quy định; nội dung sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hàng tháng, hàng kỳ, Chi bộ đều xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, giúp mỗi người thường xuyên “tự soi, tự sửa”, không ngừng hoàn thiện bản thân.

Một điểm nổi bật trong hoạt động của Chi bộ Trường Tiểu học Tân Dân là tinh thần nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là vai trò người đứng đầu. Chi ủy chi bộ luôn gương mẫu đi đầu trong đổi mới tư duy quản lý, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hiệu trưởng nhà trường không chỉ làm tốt vai trò chỉ đạo mà còn là người truyền cảm hứng học tập, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi chuyên môn, đạt nhiều thành tích cao, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn trường.

Cô và trò Trường Tiểu học Tân Dân thi đua dạy tốt, học tốt.

Từ sự gương mẫu của Chi bộ và Ban Giám hiệu, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” được triển khai sâu rộng. Nhiều giáo viên chủ động đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận các mô hình giáo dục hiện đại.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, đặc biệt là giáo viên trẻ, luôn được quan tâm; tạo điều kiện để mỗi giáo viên phát huy năng lực, sở trường, đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường.

Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, chất lượng mũi nhọn ngày càng nâng cao; số lượng giáo viên giỏi, học sinh năng khiếu tăng đều qua các năm. Nhà trường từng bước khẳng định uy tín, trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục - Đào tạo địa phương.

Song song với nâng cao chất lượng chuyên môn, Chi bộ nhà trường luôn chú trọng chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Nhiều mô hình, hoạt động thiết thực được duy trì hiệu quả như: “Phát thanh măng non”, “An ninh măng non”, “Siêu thị 0 đồng”, “Góc tuyên dương”, phong trào “Làm nhiều việc tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”... Qua đó góp phần hình thành cho học sinh ý thức kỷ luật, tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên.

Chi bộ Trường Tiểu học Tân Dân luôn quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên; kịp thời chia sẻ, đồng hành cùng giáo viên trong công việc và cuộc sống.

Nhà trường phát huy hiệu quả vai trò của các đoàn thể, phối hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác xã hội hóa giáo dục, tạo nguồn lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Với những nỗ lực bền bỉ, nghiêm túc và cách làm bài bản, Chi bộ Trường Tiểu học Tân Dân nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh Phú Thọ; được công nhận tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025; “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2021-2025)... Những thành tích đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu, cống hiến.

Từ mái trường thân yêu này, những “hạt giống đỏ” của niềm tin, đạo đức và tri thức đang được ươm mầm mỗi ngày - âm thầm lớn lên trong sự dìu dắt của một Chi bộ vững mạnh, đoàn kết, trách nhiệm và giàu tâm huyết, góp phần xây dựng tương lai bền vững cho quê hương, đất nước.

Hiền Mai