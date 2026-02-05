Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng làm đề xuất nhiều hoạt động tại Phú Thọ

Chiều 5/2, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng đã đề xuất, đăng ký làm việc một số nội dung tại tỉnh Phú Thọ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, trọng tâm là thăm khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng miễn phí; khảo sát, nghiên cứu khả năng đầu tư trong lĩnh vực vắc xin và kháng thể; báo công và dâng lên Vua Hùng các đặc sản, sản vật tinh túy tiêu biểu của 9 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La trong chương trình “Thương hiệu vì người tiêu dùng” vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đoàn công tác Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng đăng ký, làm việc một số nội dung tại tỉnh Phú Thọ.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của đoàn công tác và các sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất của Viện nghiên cứu. Đồng chí đề nghị Viện nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đối với các nội dung đề xuất triển khai tại tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở Y tế, Công thương, Tài chính và một số sở, ngành liên quan làm đầu mối phối hợp với Viện nghiên cứu để xem xét triển khai các nội dung đề xuất tại tỉnh ở thời điểm phù hợp. Trên cơ sở ý kiến tham mưu của các sở, ngành chuyên môn, UBND tỉnh sẽ có phản hồi chính thức tới Viện, mục đích cuối cùng là có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực phục vụ người dân.

Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng thăm, chúc Tết tỉnh Phú Thọ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp, người tiêu dùng. Đồng chí mong muốn Viện sẽ tăng cường phối hợp, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Lê Minh