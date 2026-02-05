Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Chợ Bảm, xã Mường Thàng những ngày cận Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 sôi động hơn thường ngày, với những trái cam Cao Phong căng mọng và những cây mía tím giòn tan - những nông sản chủ lực của người dân Mường Thàng. Ghé thăm chợ Bảm những ngày giáp Tết để hòa vào không khí náo nhiệt và lựa chọn những đặc sản để dâng lên bàn thờ gia tiên trong những ngày Tết đến, Xuân về...

Du khách ấn tượng với sản phẩm cây ăn quả có múi - nông sản đặc trưng của vùng quê Cao Phong.

Trái cam V2 đang vào độ ngọt.

Các hộ kinh doanh lựa chọn những nông sản có mẫu mã đẹp, chất lượng cung ứng ra thị trường.

Nông sản được vận chuyển từ các nhà vườn ra chợ Bảm để tiêu thụ.

Cam Cao Phong được đóng thành từng túi thuận tiện cho việc mua bán và vận chuyển.

Cam được đóng thành từng thùng 5kg, 10kg làm quà biếu.

Hiện nay, cam Canh có giá 35.000 - 50.000 đồng/kg, cam V2 từ 20.000 - 25.000 đồng/kg tùy theo mẫu mã, chất lượng.

Chợ Bảm - điểm dừng chân của hành khách trên tuyến Quốc lộ 6.

Cùng với cam Cao Phong, mía tím là nông sản chủ lực của địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.

Mía tím được cắt thành từng khúc, đóng gói trong túi để thuận tiện cho việc bảo quản.

Theo đánh giá của các nhà vườn, mía tím Cao Phong năm nay được mùa; mía mềm, ngọt mà không gắt, mùi thơm đặc trưng.

Khu vực chợ Bảm hiện có trên 40 hộ kinh doanh các mặt hàng nông sản đặc trưng của vùng Mường Thàng - Cao Phong.

Đức Anh