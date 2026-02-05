Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Chợ Bảm, xã Mường Thàng những ngày cận Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 sôi động hơn thường ngày, với những trái cam Cao Phong căng mọng và những cây mía tím giòn tan - những nông sản chủ lực của người dân Mường Thàng. Ghé thăm chợ Bảm những ngày giáp Tết để hòa vào không khí náo nhiệt và lựa chọn những đặc sản để dâng lên bàn thờ gia tiên trong những ngày Tết đến, Xuân về...

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Du khách ấn tượng với sản phẩm cây ăn quả có múi - nông sản đặc trưng của vùng quê Cao Phong.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Trái cam V2 đang vào độ ngọt.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Các hộ kinh doanh lựa chọn những nông sản có mẫu mã đẹp, chất lượng cung ứng ra thị trường.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Nông sản được vận chuyển từ các nhà vườn ra chợ Bảm để tiêu thụ.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày XuânCam Cao Phong được đóng thành từng túi thuận tiện cho việc mua bán và vận chuyển.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Cam được đóng thành từng thùng 5kg, 10kg làm quà biếu.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Hiện nay, cam Canh có giá 35.000 - 50.000 đồng/kg, cam V2 từ 20.000 - 25.000 đồng/kg tùy theo mẫu mã, chất lượng.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Chợ Bảm - điểm dừng chân của hành khách trên tuyến Quốc lộ 6.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Cùng với cam Cao Phong, mía tím là nông sản chủ lực của địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Mía tím được cắt thành từng khúc, đóng gói trong túi để thuận tiện cho việc bảo quản.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Theo đánh giá của các nhà vườn, mía tím Cao Phong năm nay được mùa; mía mềm, ngọt mà không gắt, mùi thơm đặc trưng.

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Khu vực chợ Bảm hiện có trên 40 hộ kinh doanh các mặt hàng nông sản đặc trưng của vùng Mường Thàng - Cao Phong.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Báo Phú Thọ Chợ nông sản Tết nguyên đán ocop
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo nền tảng thu hút nguồn lực đầu tư

Tạo nền tảng thu hút nguồn lực đầu tư
2026-02-05 09:14:00

baophutho.vn Xác định giải ngân vốn đầu tư công là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Đoan Hùng đã tập trung triển...

Vị ngọt vùng đất gió

Vị ngọt vùng đất gió
2026-02-05 07:24:00

baophutho.vn Cuối năm, khi nắng nghiêng dần trên những triền đồi Cao Phong, sắc vàng của cam bắt đầu lan qua tán lá, men theo lối đi đất đỏ, phủ lên vùng...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long