Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng đề xuất nhiều hoạt động tại Phú Thọ

Chiều 5/2, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng đề xuất nhiều hoạt động tại Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng đã đề xuất, đăng ký làm việc một số nội dung tại tỉnh Phú Thọ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đó, trọng tâm là thăm khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng miễn phí; khảo sát, nghiên cứu khả năng đầu tư trong lĩnh vực vắc xin và kháng thể; báo công và dâng lên Vua Hùng các đặc sản, sản vật tinh túy tiêu biểu của 9 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La trong chương trình “Thương hiệu vì người tiêu dùng” vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng đề xuất nhiều hoạt động tại Phú Thọ

Đoàn công tác Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng đăng ký, làm việc một số nội dung tại tỉnh Phú Thọ.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của đoàn công tác và các sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao các đề xuất của Viện nghiên cứu. Đồng chí đề nghị Viện nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đối với các nội dung đề xuất triển khai tại tỉnh, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở Y tế, Công thương, Tài chính và một số sở, ngành liên quan làm đầu mối phối hợp với Viện nghiên cứu để xem xét triển khai các nội dung đề xuất tại tỉnh ở thời điểm phù hợp. Trên cơ sở ý kiến tham mưu của các sở, ngành chuyên môn, UBND tỉnh sẽ có phản hồi chính thức tới Viện, mục đích cuối cùng là có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực phục vụ người dân.

Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng đề xuất nhiều hoạt động tại Phú Thọ

Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng thăm, chúc Tết tỉnh Phú Thọ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Viện nghiên cứu Pháp luật bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp, người tiêu dùng. Đồng chí mong muốn Viện sẽ tăng cường phối hợp, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Người tiêu dùng tỉnh Phú Thọ Doanh nghiệp Pháp luật Trung du và miền núi phía Bắc Làm việc Bảo vệ Đề xuất Phát triển kinh tế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân

Chợ Bảm - điểm hẹn nông sản ngày Xuân
2026-02-05 18:05:00

baophutho.vn Chợ Bảm, xã Mường Thàng những ngày cận Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 sôi động hơn thường ngày, với những trái cam Cao Phong căng mọng và những...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long