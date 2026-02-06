Giải trí
Chân dung phái đẹp trong loạt tranh cực thực

Họa sĩ Marco Grassi (Italy) hay Dirk Dzimirsky (Đức) khắc họa phụ nữ với vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ trong loạt tranh cực thực.

Marco Grassi, 60 tuổi, là một trong những tên tuổi nổi bật của dòng tranh này. Các bức tranh của ông khắc họa tỉ mỉ làn da, ánh mắt, mái tóc, bờ môi người mẫu. Theo trang Taglialatella galleries, tranh ông pha trộn hài hòa giữa tinh thần cổ điển và hiện đại.

Ông thường sử dụng các màu sắc có độ tương phản cao và kỹ thuật xử lý màu tinh tế để tạo chiều sâu cho gương mặt. Phụ nữ trong tranh ông cuốn hút nhất ở đôi mắt nhiều suy tư.

Họa sĩ từng tham gia nhiều triển lãm lớn ở Italy, Thụy Sĩ và các nước khác trên thế giới. Một số bức tranh của ông từng bán với giá 22.000 USD-24.000 USD.

Họa sĩ Đức Dirk Dzimirsky, 57 tuổi, thường sử dụng chất liệu than chì. Các tác phẩm của ông đạt độ chi tiết cao nhưng không nhằm sao chép hình ảnh một cách máy móc mà tập trung khai thác cảm xúc và trạng thái nội tâm của nhân vật. Gương mặt thường được đặt ở vị trí trung tâm, chiếm phần lớn bố cục, với ánh mắt trầm lắng, nhiều suy tư.

Theo trang Nordart, ông chú trọng tạo bóng đổ, miêu tả bề mặt da và chú ý từng chi tiết nhỏ nhất để truyền tải cảm xúc. Ngoài chân dung, ông còn vẽ tranh khỏa thân.

Dzimirsky đã triển lãm tác phẩm ở Mỹ cùng nhiều nước châu Âu, châu Á. Ông từng bán một bức than chì khổ 48×32 cm với giá 9.000 USD. Các bức bằng sơn dầu có giá cao hơn.

Họa sĩ người Anh Kelvin Okafor cũng dùng chất liệu than chì để vẽ chân dung cực thực. Ông 41 tuổi, có tranh trưng bày ở nhiều triển lãm danh giá. Ông đã gắn bó với chất liệu than chì gần 30 năm.

Kelvin Okafor vẽ nhiều tranh người nổi tiếng. Trong tranh ông, “báo đen” Naomi Campbell hiện lên với gương mặt, ánh mắt sắc sảo.

Bức tranh vẽ siêu mẫu Kate Moss của Kelvin Okafor. Năm 2022, tranh từng được định giá khoảng 13.600 USD-20.400 USD.

Theo trang Artdots, nữ họa sĩ Italy Elisa Anfuso, 44 tuổi, thường đặt hình ảnh thiếu nữ trong không gian mộng mị, mơ hồ, nhằm biểu hiện nỗi cô đơn, những ký ức tuổi thơ.

Nhân vật của bà thường tạo dáng cùng các đạo cụ như kẹo mút, bờm tóc ngộ nghĩnh, vòng hoa.

Anfuso sớm nổi bật trên trường quốc tế khi giành giải Arte Laguna Prize (2010) - cuộc thi nghệ thuật uy tín ở Italy. Các tác phẩm của bà thường được bán thông qua các phòng tranh cao cấp với giá hàng chục nghìn USD.

