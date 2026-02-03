Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục tổ chức concert

Đáp ứng sự mong mỏi của cộng đồng người hâm mộ, sự kiện âm nhạc đặc biệt từ Anh trai vượt ngàn chông gai với phiên bản mang tên Gai Home concert sẽ được tổ chức.

Tối 2/2, fanpage chính thức của Anh trai vượt ngàn chông gai chia sẻ thông báo về sự kiện, trong đó, ekip sản xuất cho biết: "Gai Home Concert, không chỉ là đêm của những thanh âm tuyệt đẹp đã đi cùng chúng ta suốt mùa hè 2024 & 2025. Gai Home còn là “Nhà”, là nơi cất giữ những dư âm vẹn nguyên, vừa thăng hoa vì hạnh phúc vừa lắng đọng vì những điều không thể diễn đạt thành lời đã chạm sâu trong trái tim. Gai Home là nơi để chúng mình biết rằng, dù ở bất kỳ đâu trên hành tinh này, chúng mình vẫn luôn có một nơi thân thương để trở về, để nạp thêm năng lượng, để tích trữ thêm bình yên cho những chặng đường tiếp theo trong cuộc sống".

Fanpage cũng xác nhận Gai Home Concert diễn ra vào tháng 4/2026 tại miền Bắc.

Ngay khi thông tin được đăng tải, đông đảo người hâm mộ đã bày tỏ sự háo hức, vui mừng khi được sống lại với không khí sôi động, khó quên của chuỗi concert. Một số Anh tài như Duy Khánh, Phạm Khánh Hưng cũng đã nhanh chóng tương tác, để lại loạt bình luận hài hước.

Trước đó, Anh trai vượt ngàn chông gai đã tổ chức thành công 8 đêm concert, mỗi đêm thu hút hàng chục nghìn khán giả, góp phần tạo nên cú hích quan trọng cho sự phát triển của công nghiệp giải trí tại Việt Nam. Day 7 và Day 8 đã được giới thiệu là concert encore với ý nghĩa như là điểm dừng, là lời chia tay của chương trình và dàn Anh tài mùa đầu tiên. Nhưng khán giả vẫn không ngừng gửi gắm thông điệp, nguyện vọng tới ban tổ chức để kéo dài chuỗi concert.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm tổ chức

Mới đây, Anh trai vượt ngàn chông gai hé lộ sự trở lại với mùa 2 cùng ẩn số "33+" tạo nhiều gợi mở, dự đoán về thành phần tham dự. Cùng với đó, một số Anh tài tiêu biểu như SOOBIN, nhà Chín Muồi vừa tiếp tục duy trì chuỗi giải thưởng tại những sự kiện như Mai vàng, Làn sóng xanh... càng góp phần "giữ nhiệt" cho cơn sốt vốn đã duy trì mạnh mẽ suốt năm 2024-2025. Gai Home Concert chính là cơ hội để một lần nữa kết nối khán giả với chương trình, đẩy cao hơn nữa hiệu ứng, sự quan tâm, ủng hộ cho mùa 2.

