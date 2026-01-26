Khánh thành nhà ăn bán trú tại Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ

Ngày 26/1, Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ (phường Việt Trì) tổ chức khánh thành công trình “Nhà ăn bán trú cho học sinh” do Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Hà, phường Phú Thọ) tài trợ.

Đại diện Công ty TNHH Innovation Tương Lai Việt Nam và lãnh đạo Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ tại buổi khánh thành.

Công trình được tài trợ dưới hình thức hiện vật, bao gồm toàn bộ các hạng mục xây dựng cùng hệ thống trang thiết bị, nội thất thiết yếu phục vụ công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, với tổng giá trị khoảng 525 triệu đồng.

Khu vực ăn bán trú của học sinh được đầu tư đồng bộ, thoáng mát.

Sau hơn 2 tháng thi công, công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn, được bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng. Nhà ăn bán trú mới được xây dựng khang trang, sạch sẽ, bố trí khoa học, đáp ứng yêu cầu tổ chức bữa ăn tập trung cho học sinh theo học tại trường.

Khu vực bếp nấu đảm bảo an toàn, sạch sẽ.

Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Công trình có ý nghĩa thiết thực cả về giáo dục và an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần chung tay cùng ngành Giáo dục và địa phương chăm lo tốt hơn cho học sinh yếu thế, lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm vì cộng đồng.

Phương Thanh