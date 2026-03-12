Đổi mới từ ngôi trường miền núi

Trường THPT Yên Lập đang từng bước khẳng định hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục trong điều kiện của một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Trong học kỳ I năm học 2025-2026, nhà trường đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Lãnh đạo Trường THPT Yên Lập tặng quà cho học sinh đội tuyển môn Ngữ văn.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Giáo viên chủ động xây dựng bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ số trong dạy học.

Trong học kỳ I năm học 2025-2026, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền; sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo; cùng sự đồng hành của cha mẹ học sinh và các ban, ngành, đoàn thể. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh, góp phần xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, phát triển bền vững.

Toàn trường đã tổ chức 11 tiết sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; 100% hồ sơ giáo viên được đánh giá xếp loại tốt. Không khí đổi mới lan tỏa từ lớp học đến các hoạt động ngoại khóa, từ phòng thí nghiệm đến các dự án khoa học của học sinh.

Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả ấn tượng. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026, Trường THPT Yên Lập có 49/54 học sinh dự thi đạt giải, xếp thứ 6 trong khối các trường THPT không chuyên của tỉnh. Trong đó có 7 giải Nhất, 15 giải Nhì, 15 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Đáng chú ý, 3 học sinh của trường đã trở thành thủ khoa cấp tỉnh ở các môn thi.

Giáo viên và học sinh Trường THPT Yên Lập tổ chức trồng cây đầu Xuân.

Bên cạnh đó, tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, một dự án của học sinh nhà trường đã xuất sắc giành giải Nhì, mở ra hướng tiếp cận mới trong giáo dục STEM tại một trường miền núi. Không chỉ chú trọng chuyên môn, nhà trường còn tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy. Các lớp học được trang bị thiết bị hỗ trợ dạy học; giáo viên khai thác học liệu số, sử dụng học bạ điện tử và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục.

Trang thông tin điện tử và fanpage của nhà trường cũng trở thành kênh truyền thông hiệu quả, phản ánh kịp thời các hoạt động dạy học và phong trào thi đua. Trong học kỳ I, nhà trường đã đăng tải 20 tin, bài về hoạt động giáo dục, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của một ngôi trường miền núi đang đổi mới từng ngày.

Thầy giáo Hà Thành Hưng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi không chỉ là thành tích, mà là tạo được môi trường giáo dục tích cực để học sinh phát triển toàn diện. Dù là trường miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng nếu thầy cô tận tâm và học sinh có khát vọng học tập thì chất lượng giáo dục chắc chắn sẽ được nâng lên”.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Yên Lập.

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp cho học sinh và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhà trường cũng kiến nghị bổ sung giáo viên các môn Ngữ văn và Tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giữa những đổi thay của ngành giáo dục, Trường THPT Yên Lập đang từng bước khẳng định vị thế của một ngôi trường miền núi giàu truyền thống hiếu học. Những lớp học sáng đèn mỗi buổi chiều, những dự án khoa học của học sinh cùng nhiều giải thưởng cấp tỉnh là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường. Dù còn nhiều khó khăn, khát vọng tri thức vẫn bền bỉ nảy mầm và vươn xa. Từ ngôi trường nơi vùng trung du Phú Thọ ấy, những ước mơ của học sinh vẫn đang từng ngày được chắp cánh.

Hạnh Thúy