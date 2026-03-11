Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Các cơ sở giáo dục hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026

Ngày10/3, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị, trường học trực thuộc Sở; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”.

Các cơ sở giáo dục hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Lương được tìm hiểu các phương pháp tiết kiệm điện.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, trường học đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực tham gia phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức về việc sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm trong sinh hoạt và học tập, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Các đơn vị thực hiện cắt giảm hệ thống điện chiếu sáng sân, vườn, trang trí và các thiết bị điện không cần thiết trong cơ quan, trường học trong thời gian 1 giờ khi diễn ra sự kiện Giờ Trái đất nhằm lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tham gia Giải chạy trực tuyến hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 được tổ chức từ ngày 7/3 đến hết ngày 31/3/2026. Hoạt động nhằm truyền tải thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả gắn với lối sống năng động, hiện đại.

Các đơn vị, trường học hướng dẫn, truyền tải các thông điệp “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” đến các em học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động của trường, lớp...

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giờ trái đất Chiến dịch Trường học Hiệu quả giáo dục Toàn dân Đào tạo Phát triển bền vững Sinh viên Bảo vệ môi trường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đổi mới từ ngôi trường miền núi

Đổi mới từ ngôi trường miền núi
2026-03-12 06:51:00

baophutho.vn Trường THPT Yên Lập đang từng bước khẳng định hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục trong điều kiện của...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long