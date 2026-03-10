Thanh Hóa yêu cầu chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên vùng cao

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành rà soát, sớm chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên tại các xã thuộc huyện Mường Lát cũ.

Giáo viên Trường PTDTBT-THCS Trung Lý trong giờ dạy học.

Ngày 9/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Đầu Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn việc chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên tại các xã thuộc huyện Mường Lát cũ, nhằm bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, trong học kỳ II năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025, giáo viên tại các trường trên địa bàn huyện Mường Lát cũ phát sinh 42.495 tiết dạy vượt định mức.

Cụ thể, giáo viên tại các xã có số tiết dạy thừa giờ như sau: Pù Nhi 5.865 tiết, Mường Chanh 258 tiết, Mường Lát 4.228 tiết, Nhi Sơn 3.684 tiết, Trung Lý 9.323 tiết, Quang Chiểu 7.978 tiết, Tam Chung 5.132 tiết và Mường Lý 6.927 tiết. Tuy nhiên đến nay, các địa phương này vẫn chưa thực hiện chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho hay, trong các năm 2024 và 2025, nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo được bố trí trong cân đối ngân sách nhà nước hằng năm cho huyện Mường Lát cũ chưa bao gồm kinh phí chi trả chế độ dạy thừa giờ cho giáo viên.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, UBND các xã gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí để thanh toán chế độ này. Hiện nguồn ngân sách địa phương chưa bảo đảm chi trả số tiền dạy thừa giờ cho giáo viên.

Để bảo đảm quyền lợi cho nhà giáo và giải quyết kiến nghị của các địa phương, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã thuộc huyện Mường Lát cũ tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ chế độ dạy thừa giờ của giáo viên tại các cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành.

Các địa phương cần xác định cụ thể nhu cầu kinh phí chi trả, đồng thời đánh giá khả năng cân đối từ ngân sách xã và đề xuất bổ sung từ ngân sách tỉnh (nếu cần thiết) để sớm giải quyết chế độ cho giáo viên vùng cao, biên giới.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của Sở GD&ĐT tại Công văn số 700 ngày 2/3/2026.

Trên cơ sở các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc chi trả tiền dạy thừa giờ, vượt định mức cho giáo viên đúng quy định, đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét các nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 25/11/2025, Báo GD&TĐ đã có bài “Giáo viên ở Thanh Hóa mòn mỏi chờ được trả tiền dạy thừa giờ”, phản ánh về vấn đề nêu trên.

Nguồn giaoducthoidai.vn