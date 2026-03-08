Quy chế tuyển sinh 2026 đổi mới, học sinh lớp 12 tăng tốc đổi kế hoạch ôn tập

Nhiều học sinh lớp 12 đang gấp rút điều chỉnh kế hoạch ôn tập trước những quy định mới trong quy chế tuyển sinh đại học 2026.

Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với quy định thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm cho tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30) mới đủ điều kiện xét tuyển đang khiến nhiều học sinh lớp 12 tính toán lại chiến lược vào đại học. Trước thay đổi này, không ít học sinh bắt đầu điều chỉnh kế hoạch học tập cũng như phương thức xét tuyển để phù hợp với năng lực của mình.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, em Nguyễn Xuân Hiếu - học sinh lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền (Hà Nội) - cho biết, em dự định sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT làm phương thức xét tuyển chính. Theo Xuân Hiếu, trước đây, em chủ yếu tập trung vào hai môn thế mạnh trong tổ hợp xét tuyển, nhưng với quy định mới, việc học cần cân đối hơn giữa các môn.

"Em phải chú ý học đều cả ba môn trong tổ hợp xét tuyển để đảm bảo tổng điểm không quá thấp. Nếu một môn bị điểm thấp thì tổng điểm sẽ bị ảnh hưởng" - Xuân Hiếu chia sẻ.

Nam sinh cho hay, hiện em dành nhiều thời gian hơn để luyện đề thi tốt nghiệp và hệ thống lại kiến thức theo từng chuyên đề. Ngoài giờ học trên lớp, Hiếu thường làm thêm đề thi các năm trước để làm quen với cấu trúc đề và rèn kỹ năng phân bổ thời gian khi làm bài.

Nhiều học sinh lớp 12 điều chỉnh kế hoạch ôn tập sau khi quy chế tuyển sinh đại học 2026 bổ sung quy định về mức điểm tối thiểu của tổ hợp xét tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn

Với Chu Đình Hà - học sinh lớp 12 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, em khá lo lắng khi tìm hiểu về quy chế tuyển sinh mới. Hà bày tỏ, học lực của em ở mức trung bình nên việc đặt mục tiêu vào đại học cũng khiến em chịu nhiều áp lực hơn.

"Điểm số của em trên lớp không quá cao nên em cũng lo nếu chỉ dựa vào học bạ thì cơ hội sẽ không nhiều. Vì vậy, em phải cố gắng hơn để đạt mức điểm thi tốt nghiệp đủ điều kiện xét tuyển" - Hà nói.

Nam sinh cho biết, em đang tập trung nhiều hơn vào ba môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý trong tổ hợp C00 mà mình dự định đăng ký xét tuyển. Mỗi ngày sau giờ học, Hà dành thêm thời gian ôn lại kiến thức cơ bản và làm các dạng bài thường gặp trong đề thi.

"Năm nay không có đề minh họa nên em chủ động tìm các đề thi của những năm trước để luyện tập và làm quen với dạng câu hỏi. Em cũng cố gắng ôn đều ba môn trong tổ hợp C00 để đảm bảo tổng điểm đủ điều kiện xét tuyển" - Hà chia sẻ.

Bên cạnh đó, Hà cũng thường học nhóm cùng một số bạn để trao đổi bài và cùng giải đề. Theo Hà, cách học này giúp em dễ hiểu bài hơn và có thêm động lực trong giai đoạn ôn tập.

“Em không đặt mục tiêu điểm quá cao, nhưng cố gắng đạt mức đủ để có cơ hội xét tuyển vào một số trường phù hợp với khả năng của mình” - Hà chia sẻ.

Trong khi đó, Nguyễn Thùy Linh (học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở xã Đông Anh) cho hay, em đang cân nhắc sử dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ. Tuy nhiên, theo quy chế mới, tổ hợp xét tuyển phải dựa trên điểm trung bình 6 học kỳ THPT của ít nhất 3 môn, trong đó Toán hoặc Ngữ văn phải chiếm tối thiểu 1/3 trọng số.

"Trước đây, em nghĩ chỉ cần điểm một số môn trong học bạ tốt là có thể xét tuyển. Nhưng quy định mới yêu cầu tính điểm cả 6 học kỳ và phải có Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp nên em cũng phải xem lại điểm số của mình" - Linh chia sẻ.

Theo nữ sinh này, trong thời gian còn lại của năm học, em cố gắng cải thiện điểm các môn chính trên lớp để học bạ không bị kéo xuống, đồng thời vẫn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT để có thêm phương án xét tuyển.

Theo laodong.vn