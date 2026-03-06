Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Chiều 6/3, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học (phường Vĩnh Phúc).

Học sinh được tìm hiểu về mũ bảo hiểm chuẩn và không đạt chuẩn.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã thông tin khái quát về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là các vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh; những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, quy định và những chuẩn mực về văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Thông qua hình thức trao đổi, giao lưu trực tiếp, học sinh tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, chia sẻ hiểu biết liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ. Nhiều nội dung thiết thực được cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn cụ thể như: kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách, cách phân biệt xe đạp điện và xe máy điện, nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn và hậu quả của việc sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng.

Học sinh được trực tiếp thực hành các kỹ năng như đi xe theo hình số 8.

Cán bộ Đội cảnh sát giao thông số 3 hướng dẫn cách phân biệt xe đạp điện và xe máy điện.

Không chỉ tuyên truyền lý thuyết, chương trình còn tổ chức các nội dung thực hành nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Học sinh được trực tiếp thực hành các kỹ năng như đi xe theo hình số 8, đi qua đường hẹp, vượt qua đoạn đường có gờ giảm tốc... Qua đó giúp học sinh rèn luyện khả năng điều khiển phương tiện an toàn, đúng kỹ thuật.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Hoạt động tuyên truyền ngoại khóa không chỉ giúp giáo viên và học sinh nhà trường nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong môi trường học đường.

Thông qua chương trình, mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông tới gia đình và cộng đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới.

Lê Minh