Đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2026/TT-BGDĐT quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông thay thế Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2026.

Hoàn thiện hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia, góp phần cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), việc ban hành Thông tư nhằm hoàn thiện hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia, góp phần cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông; làm cơ sở đề xuất các chính sách và giải pháp đổi mới hoạt động dạy và học, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông và tăng cường hội nhập quốc tế.

So với Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT có một số điểm mới đáng chú ý:

Thứ nhất, về mục tiêu đánh giá

Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT quy định việc đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện hơn, không chỉ tập trung vào kết quả học tập về kiến thức và kĩ năng của học sinh mà còn chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Thứ hai, về quy mô và chu kì đánh giá

Thông tư quy định việc đánh giá được thực hiện đối với học sinh lớp 5 và lớp 9 trên phạm vi toàn quốc theo phương pháp chọn mẫu. Chu kì đánh giá được thực hiện 5 năm một lần, bảo đảm theo dõi xu hướng phát triển chất lượng giáo dục phổ thông theo từng giai đoạn.

Thứ ba, về nội dung đánh giá

Nội dung đánh giá được thiết kế thành các bài khảo sát tích hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình đánh giá diện rộng (tương tự cách tiếp cận các chương trình quốc tế). Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định việc sử dụng phiếu hỏi đối với các đối tượng liên quan nhằm thu thập các nhân tố tác động đến chất lượng giáo dục.

Thứ tư, về hình thức đánh giá:

Hoạt động khảo sát được tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt như trả lời bài khảo sát trên máy vi tính, trên giấy hoặc kết hợp giữa máy vi tính và trên giấy, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương.

Thứ năm, về phân cấp và tổ chức thực hiện

Thông tư quy định cụ thể việc phân cấp, phân quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện chương trình đánh giá diện rộng. Theo đó, Bộ GDĐT thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Tổ Thư kí giúp việc; tại địa phương, Giám đốc Sở GDĐT thành lập Ban Khảo sát cấp tỉnh để tổ chức triển khai khảo sát theo kế hoạch.

Thứ sáu, về hợp tác quốc tế

Thông tư có quy định riêng về việc triển khai các chương trình đánh giá diện rộng quốc tế mà Việt Nam tham gia theo các thỏa thuận với các tổ chức quốc tế, góp phần tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đánh giá giáo dục.

Việc ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT góp phần quan trọng trong việc phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia của Việt Nam, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quản lí, hoạch định chính sách giáo dục, đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo chinhphu.vn