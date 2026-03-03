Vượt cấp chinh phục đỉnh cao

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026, em Văn Ngọc Minh, học sinh lớp 8D, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì), là thí sinh dự thi vượt cấp. Với kết quả xuất sắc, em đã giành danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh, đạt 18,2 điểm. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường mà còn là minh chứng rõ nét cho nghị lực, niềm đam mê học tập cùng phương pháp học tập khoa học, hiệu quả của học sinh.

Em Văn Ngọc Minh xuất sắc là thủ khoa môn Tiếng Anh.

Ngay từ bậc tiểu học, em Văn Ngọc Minh đã bộc lộ năng khiếu nổi bật và tư duy vượt trội. Em Văn Ngọc Minh liên tiếp gặt hái nhiều thành tích ấn tượng: Huy chương Đồng Violympic Toán cấp quốc gia (2023). Huy chương Vàng Olympic Toán Singapore & châu Á (2023). Huy chương Đồng Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) (2023). Huy chương Vàng Kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras (2023). Giải Đặc biệt (Trạng nguyên) toàn quốc Hội thi Đình Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2022-2023.

Những thành tích ấy không đơn thuần là các giải thưởng, mà còn là bước đệm quan trọng giúp em hình thành tư duy logic, khả năng ngôn ngữ và bản lĩnh thi đấu ngay từ nhỏ. Bước vào bậc trung học cơ sở, Minh tiếp tục khẳng định mình bằng việc liên tục dự thi vượt cấp và đạt giải cao. Lớp 6: Giải Nhì học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 7 cấp thành phố (cũ). Lớp 7: Giải Nhất học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 8 cấp thành phố (cũ). Lớp 8: Giải Nhất (Thủ khoa) học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 cấp thành phố (cũ) và cấp tỉnh.

Việc học sinh lớp 8 tham gia kỳ thi dành cho học sinh lớp 9 và đạt vị trí cao nhất đã cho thấy năng lực toàn diện, sự tự tin. Ít ai biết rằng, tình yêu với tiếng Anh của Minh bắt đầu rất tự nhiên, ngay từ nhỏ, khi lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ này, em đã đặc biệt yêu thích và thường xuyên xem các video tiếng Anh trên YouTube.

Từ sở thích ban đầu, việc nghe - xem hoàn toàn bằng tiếng Anh dần trở thành thói quen hằng ngày. Mỗi ngày, Minh dành khoảng 2-3 giờ để theo dõi các nội dung yêu thích như khám phá thế giới, động vật, khoa học... bằng tiếng Anh. Cách học này giúp em hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên, mở rộng vốn từ vựng và nâng cao khả năng nghe hiểu mà không cảm thấy áp lực.

Điều đáng quý ở Minh không chỉ là sự thông minh mà còn là tinh thần học tập bền bỉ. Mỗi khi gặp vấn đề chưa hiểu, em luôn tìm cách làm sáng tỏ đến cùng: Tra từ điển, hỏi thầy cô, tham khảo tài liệu, tuyệt đối không bỏ qua kiến thức còn mơ hồ. Việc luyện tập đều đặn mỗi ngày giúp em ghi nhớ sâu, vận dụng linh hoạt trong các dạng bài nâng cao.

Gia đình là điểm tựa quan trọng trong hành trình học tập của em Văn Ngọc Minh. Bố em là kỹ sư xây dựng công trình, công tác tại Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ; mẹ là dược sĩ làm việc tại nhà thuốc. Dù bận rộn, cha mẹ luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho con học tập. Đặc biệt, mẹ là người đồng hành sát sao, kịp thời động viên, sẻ chia và giúp Minh vượt qua những áp lực trong các kỳ thi quan trọng. Sự thấu hiểu và định hướng từ gia đình đã tiếp thêm cho em sự tự tin và cân bằng trong học tập.

Em Văn Ngọc Minh (đứng thứ hai từ phải sang) cùng thầy, cô giáo và các bạn đội tuyển Tiếng Anh.

Bên cạnh đó là sự dìu dắt tận tâm của các thầy cô qua từng cấp học. Cô Nguyễn Thúy Hương - Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ và Nghệ thuật nhận xét: “Em Văn Ngọc Minh là học sinh có năng khiếu tiếng Anh nổi bật và tư duy ngôn ngữ vượt trội so với lứa tuổi. Em tiếp thu nhanh, vốn từ phong phú, vận dụng ngữ pháp linh hoạt ở mức độ nâng cao. Điều đáng trân trọng nhất là tinh thần học tập nghiêm túc, bền bỉ và cầu tiến. Em không ngại thử thách với các dạng bài khó, mang tính phân loại cao”.

Việc Văn Ngọc Minh tham gia kỳ thi vượt cấp và xuất sắc giành giải Nhất, giữ vị trí thủ khoa, là minh chứng rõ nét cho năng lực học tập toàn diện, bản lĩnh vững vàng cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản. Thành tích này không chỉ khẳng định tố chất nổi trội mà còn cho thấy tiềm năng phát triển lâu dài của em trong lĩnh vực ngoại ngữ.

Đây không phải là đích đến cuối cùng, mà mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình chinh phục những mục tiêu cao hơn. Với nền tảng kiến thức vững chắc, tư duy phản biện tốt và thái độ học tập tích cực, Văn Ngọc Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai.

Câu chuyện về Văn Ngọc Minh không chỉ lan tỏa cảm hứng học tập trong học sinh nhà trường mà còn là minh chứng sinh động cho giá trị của niềm đam mê chân thành, phương pháp học tập đúng đắn và sự kiên trì bền bỉ. Từ lớp học nhỏ tại phường Việt Trì, hành trình vươn tới những chân trời tri thức rộng mở đang dần hình thành, khắc họa hình ảnh một học sinh lớp 8D giàu ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức.

Hiền Mai