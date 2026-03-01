Lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống trong học đường

Trong môi trường học đường, giáo dục văn hóa dân gian cho học sinh không còn khô khan trên trang giấy mà thay vào đó là những trải nghiệm trực quan đầy cảm xúc. Điều này thể hiện sinh động qua các hoạt động hội Xuân, chương trình vui Tết được tổ chức sôi nổi tại các nhà trường. Không chỉ mang không khí Tết vui tươi, ấm áp đến các em nhỏ, các hoạt động còn góp phần tuyên truyền, giáo dục, lan tỏa tình yêu văn hóa, thực hiện hiệu quả Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trường TH&THCS Vĩnh Tiến - xã Mường Động tổ chức Ngày hội “Tết quê” với nội dung thi bày mâm cỗ ngày Tết cổ truyền.

Em Bùi Thu Trang - học sinh Trường TH&THCS Vĩnh Tiến - xã Mường Động chia sẻ, trải nghiệm lần đầu được gói bánh chưng trong Hội chợ Xuân đã giúp em hiểu thêm ý nghĩa của bánh chưng, bánh giầy là biểu tượng của trời đất, gửi gắm lòng biết ơn đối với tổ tiên.

Hơn 3 năm qua, bên cạnh việc thành lập “Câu lạc bộ tuổi trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”, Trường THPT Mai Châu - xã Mai Châu tổ chức nhiều hoạt động tìm hiểu, sưu tầm tranh ảnh, bài viết, thước phim về các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể như: Kiến trúc nhà ở, dụng cụ lao động sản xuất, nhạc cụ...; lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, ca múa nhạc, dân ca, trò chơi, ẩm thực, các nghề thủ công truyền thống, lịch sử của địa phương...

Nhà trường còn tổ chức cho các thành viên CLB và học sinh tham dự một số lễ hội truyền thống, tham quan tìm hiểu các địa danh lịch sử tại vùng đất, như: Đền Làng Bôn, Cây thị xóm Mỏ, Hang Bộ Đội..., kết hợp với gặp gỡ những người am hiểu lịch sử, văn hóa bản địa để có những buổi nói chuyện, tọa đàm, giúp học sinh hiểu hơn giá trị văn hóa truyền thống, ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ các di sản, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc đối với di sản văn hóa tốt đẹp của cộng đồng mình.

Hoạt động trải nghiệm “Phiên chợ vùng cao - lễ hội Tết và mùa Xuân” tại Trường Mầm non Mai Châu - xã Mai Châu.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thời gian qua, ngành Giáo dục tăng cường triển khai các hoạt động gắn với chương trình xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trong đó có nội dung giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống vào trường học. Hàng năm, các trường học đều xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống với hình thức phong phú, nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản, hiểu biết về vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc, tổ chức trưng bày, giới thiệu về các lễ hội, phong tục tập quán, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ và đặc sản địa phương...

Nhờ được tiếp xúc thường xuyên với các hoạt động văn hóa, thông qua hoạt động văn hóa dân gian, học sinh từ bậc mầm non đến THPT được nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời có cơ hội giao lưu, biết và tôn trọng văn hóa.

Cùng với đó, thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tuyên truyền, vận động Ban Giám hiệu các trường mặc trang phục dân tộc đến trường; có quy định vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh mặc trang phục truyền thống dân tộc ít nhất 1 buổi/tuần tại các trường dân tộc nội trú và học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên là người dân tộc thiểu số tại các trường tiểu học, THCS, THPT, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng trên địa bàn.

Với những nỗ lực của ngành, cùng sự ủng hộ từ học sinh, phụ huynh và toàn xã hội, việc đưa văn hóa truyền thống vào trường học đã góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, bồi đắp niềm tự hào về truyền thống văn hóa, đoàn kết các dân tộc, phát triển cả về đức, trí, thể, mỹ trong thế hệ trẻ.

Bùi Minh