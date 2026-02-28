Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn làm quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

{title}
{publish}
{head}
Ông Hoàng Minh Sơn 57 tuổi, quê Hưng Yên. Ông nhận bằng tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.
Ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Bộ GD-ĐT
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 356/QĐ-TTg về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, 27/2.
Ông Hoàng Minh Sơn 57 tuổi, quê Hưng Yên. Ông nhận bằng tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.
Sau khi tốt nghiệp tiến sỹ, ông làm giảng viên tại khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2006.
Ông từng trải qua các vị trí công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Trưởng phòng Đào tạo (2008); Phó Hiệu trưởng (2014); Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng (2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường (tháng 8/2020).
Tháng 10 năm 2020, ông Hoàng Minh Sơn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tháng 10/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ giao giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tháng 1/2026, ông trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031).
Theo Vietnam+
Giới hạn số lượng nguyện vọng, xác định lại nguồn tuyển, quy định rõ về điểm cộng… là những điểm mới đáng chú ý trong Quy chế tuyển sinh đại học từ năm 2026. Những thay đổi này...
baophutho.vn Những năm gần đây, giáo dục thể chất trong các trường học trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, từ nội dung giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất...
Cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ đã viết bản tường trình, thừa nhận không kịp thời ngăn chặn hành vi phản cảm của học sinh trong giờ học...
baophutho.vn Trong chiến lược phát triển đất nước, giáo dục - đào tạo và học tập suốt đời được xác định là nền tảng then chốt để nâng cao dân trí, đào tạo...
Sáng 26 - 2, tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa...
15 trường đại học công bố quy đổi IELTS, Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu thấp nhất tính IELTS 4.0 thành 6 điểm môn Tiếng Anh.
baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc lại có dịp được đánh thức bằng những cách thật gần gũi và thân thương....