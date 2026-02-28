Bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn làm quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Hoàng Minh Sơn 57 tuổi, quê Hưng Yên. Ông nhận bằng tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 356/QĐ-TTg về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, 27/2.

Ông Hoàng Minh Sơn 57 tuổi, quê Hưng Yên. Ông nhận bằng tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Sau khi tốt nghiệp tiến sỹ, ông làm giảng viên tại khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2006.

Ông từng trải qua các vị trí công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Trưởng phòng Đào tạo (2008); Phó Hiệu trưởng (2014); Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng (2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường (tháng 8/2020).

Tháng 10 năm 2020, ông Hoàng Minh Sơn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 10/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ giao giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 1/2026, ông trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031).

Theo Vietnam+