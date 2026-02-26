Giáo dục
15 đại học công bố mức quy đổi IELTS

15 trường đại học công bố quy đổi IELTS, Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu thấp nhất tính IELTS 4.0 thành 6 điểm môn Tiếng Anh.

Đến giữa tháng 2, hơn 100 đại học đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến năm nay. Nhiều trường quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phổ biến là IELTS, sang điểm môn Tiếng Anh. Điểm này thường được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ hai môn khác trong tổ hợp để xét tuyển.

Trong đó, 15 trường có mức quy đổi chi tiết. Học viện Nông nghiệp Việt Nam chấp nhận IELTS từ 4.0 - mức thấp nhất, cũng là mức giúp thí sinh được miễn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh được quy đổi thành 6 điểm môn Tiếng Anh. Với IELTS 6.0, trường tính thành 10 điểm.

Số còn lại hầu hết yêu cầu chứng chỉ IELTS từ 5.0, tính thành 6-8 điểm môn Tiếng Anh. Từ IELTS 7.0 trở lên, nhiều trường cho thí sinh điểm 10, ví dụ Đại học Bách khoa Hà Nội, Xây dựng Hà Nội, trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ba trường chỉ tính mức tối đa môn Tiếng Anh nếu có IELTS từ 8.0 trở lên là Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, CMC (Hà Nội) và Nguyễn Tất Thành (TP HCM).

Mức quy đổi điểm IELTS của 15 đại học năm 2026 đến ngày 25/2 như sau:

15 đại học công bố mức quy đổi IELTS

Trong nhóm trên, một số trường có thể điều chỉnh mức quy đổi điểm IELTS trong thời gian tới. Bởi theo quy chế tuyển sinh mới ban hành giữa tháng 2, bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch.

Như Đại học Bách khoa Hà Nội vừa điều chỉnh từ 4 thành 5 mức, tương ứng với thang điểm của chứng chỉ. Một số trường chia 4 mức, chưa điều chỉnh như Đại học Thương mại, Thăng Long (Hà Nội).

Các cơ sở đào tạo khác cho biết cũng quy đổi điểm IELTS nhưng chưa công bố mức cụ thể, gồm nhóm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội như trường Đại học Luật, Việt - Nhật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Kinh tế.

Trong khi đó, một số cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có IELTS như Đại học Kiến trúc Hà Nội, Y tế công cộng, Luật TP HCM, Học viện Kỹ thuật mật mã, Tòa án...

Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đã quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ thì không được cộng điểm khuyến khích để tránh một thành tích được tính hai lần.

Năm ngoái, hơn 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, với mức từ 4.0 trở lên.

15 đại học công bố mức quy đổi IELTS

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

 Tốt nghiệp THPT Đại học Bách khoa Hà Nội chứng chỉ IELTS Học viện Báo chí và Tuyên truyền Tiếng anh Công bố Bộ giáo dục và đào tạo Thí sinh Nông nghiệp Việt nam
