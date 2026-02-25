Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 131/QĐ-CTN ngày 3/2/2026 trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Nông Trang). Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiêu biểu của giáo dục tiểu học địa phương.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng khen thưởng cho học sinh.

Được thành lập từ năm 1982, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo thông qua việc duy trì truyền thống thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, chú trọng giáo dục toàn diện và phát triển năng lực học sinh.

Hiện nay, trường có 56 lớp với hơn 2.300 học sinh và 77 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn đào tạo, nhiều giáo viên có trình độ sau đại học và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp.

Công tác bồi dưỡng chuyên môn được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới phương pháp giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thành tích nổi bật của học sinh khẳng định vị thế của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Trong giai đoạn 2020-2025, trường đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học, linh hoạt tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu về năng lực và phẩm chất luôn ở mức cao; tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% qua các năm.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định với nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi các cấp, như: Olympic Toán, tiếng Anh trên Internet, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Kết quả tuyển sinh vào Trường THCS Văn Lang hằng năm luôn xếp thứ nhất toàn thành phố (cũ), thể hiện chất lượng đào tạo bền vững của trường.

Trường đã đạt nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền.

Việc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực bền bỉ và những đóng góp quan trọng của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Đây đồng thời là động lực để tập thể trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy truyền thống và giữ vững vị thế là điểm sáng của giáo dục tiểu học tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn phát triển mới.

