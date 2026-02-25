Đổi mới để phát triển bền vững

Với quy mô lớn, hệ thống trường lớp ngày càng hoàn thiện, cùng những cơ chế, chính sách được ban hành đồng bộ, giáo dục Phú Thọ không chỉ giữ vững chất lượng giáo dục đại trà mà còn từng bước khẳng định vị thế trong giáo dục mũi nhọn. Những kết quả đạt được là minh chứng cho quyết tâm đổi mới và định hướng phát triển bền vững của toàn ngành trong giai đoạn mới.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, chú trọng phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo của học sinh.

Những giải pháp đổi mới giáo dục được triển khai đồng bộ và lan tỏa rõ nét trong từng nhà trường, lớp học, bài giảng. Một điểm nhấn quan trọng trong đổi mới là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách giáo dục theo hướng đồng bộ, có trọng tâm. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 8 nghị quyết chuyên đề về giáo dục và đào tạo, bao phủ các lĩnh vực trọng tâm như học phí, hỗ trợ người học, khen thưởng học sinh giỏi, đào tạo nghề, phát triển giáo dục vùng khó khăn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa. Tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp đạt trên 95%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 90%, trong đó khối THPT công lập có bước chuyển rõ nét với 23 trường đạt chuẩn mới trong năm 2025. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bền vững. Ở bậc học nền tảng, giáo dục mầm non tiếp tục khẳng định vai trò “bệ đỡ” của hệ thống giáo dục. 100% trẻ em 5 tuổi được huy động ra lớp; tỷ lệ trẻ bán trú đạt gần 99%; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn cho trẻ được thực hiện nghiêm túc.

Giáo dục tiểu học duy trì 100% trường tổ chức dạy học hai buổi/ngày; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ngày càng đi vào chiều sâu. Tại Trường Tiểu học Vân Phú, phường Vân Phú, cô giáo Nguyễn Minh Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Chúng tôi chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng về hình thức tổ chức dạy học. Học sinh được tạo điều kiện để bày tỏ quan điểm của bản thân trước tập thể, trong các giờ học. Ngoài ra, còn đổi mới kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực. Chú trọng đánh giá quá trình dạy học, qua phiếu đánh giá, thống nhất các yêu cầu về ma trận đề kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống”. Hiện nay, 100% giáo viên nhà trường đạt trình độ Đại học, trong đó có 2 giáo viên đang theo học Thạc sĩ. Học sinh nhà trường tích cực tham gia các sân chơi trí tuệ và đạt nhiều giải cao. Năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025, học sinh nhà trường đạt 408 giải cấp thành phố (cũ), 228 giải cấp tỉnh và 64 giải cấp quốc gia. Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của nhà trường gắn liền với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất và bồi dưỡng nhân cách cho các em.

Ở bậc trung học, các cơ sở giáo dục được trao quyền chủ động trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục; sinh hoạt chuyên môn được tăng cường theo hướng thực chất.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế của Phú Thọ trong tốp đầu cả nước. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025- 2026 xếp thứ 3 toàn quốc về số lượng và chất lượng giải, có học sinh đạt thủ khoa và tham gia vòng tuyển chọn Olympic quốc tế. Ba trường THPT chuyên tiếp tục giữ vai trò hạt nhân chất lượng cao, trung tâm phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, góp phần xây dựng và lan tỏa thương hiệu giáo dục Phú Thọ.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản ổn định, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Phần lớn giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; nhiều cán bộ quản lý, giáo viên chủ động đổi mới, thích ứng nhanh với yêu cầu triển khai chương trình mới, chuyển đổi số và mô hình quản lý trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới.

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Học kỳ II năm học 2025–2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với chất lượng và hiệu quả của cả năm học, đồng thời là giai đoạn then chốt để toàn ngành cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục trong bối cảnh mới. Ngành Giáo dục và Đào tạo xác định nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II là siết chặt kỷ cương quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, tạo đột phá thực chất về chất lượng giáo dục, nhất là ở các cấp học cuối cấp. Công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12 được tổ chức khoa học, bám sát chuẩn đầu ra, phân hóa rõ đối tượng, bảo đảm thực chất và bền vững. Song song với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu giáo dục theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”; triển khai hiệu quả học bạ điện tử và học liệu số dùng chung...

Với tinh thần “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ quyết tâm phấn đấu đưa giáo dục của tỉnh vươn lên nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Hạnh Thúy