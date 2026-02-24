6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

{title}
Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục.
Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành giữa tháng 2 có nhiều điểm mới so với năm 2025. Cụ thể:
Nội dung
Năm 2025
Năm 2026
Số lượng nguyện vọng
Không giới hạn
Tối đa 15
Thứ tự nguyện vọng ngành Sư phạm
Không quy định
Từ 1 đến 5
Số lượng phương thức xét tuyển
Không giới hạn
Tối đa 5(không tính xét tuyển thẳng)
Xét tuyển học bạ
Yêu cầu sử dụng học bạ cả năm lớp 12 với trọng số tối thiểu 25%.
Xét điểm trung bình chung học bạ 6 kỳ (lớp 10, 11 và 12) của tối thiểu ba môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 10/30 điểm.
Thí sinh phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp (theo tổ hợp hoặc Toán, Văn và một môn khác) tối thiểu là 15/30.
Điểm cộng
Tối đa 3/30, tùy trường
Tối đa 3/30, trong đó:- Điểm thưởng với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng: 0-3.- Điểm xét thưởng với thành tích, năng khiếu đặc biệt: 0-1,5.- Điểm khuyến khích với chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế: 0-1,5.
Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ
Không quy định mức quy đổi, chỉ yêu cầu trọng số điểm xét không vượt 50%.
Bảng quy đổi phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ.
Các trường đã quy đổi điểm chứng chỉ thì không cộng điểm khuyến khích.
Trong đó, những điều chỉnh về xét tuyển học bạ và điểm cộng khuyến khích đáng chú ý nhất.
Xét học bạ là một trong hai phương thức chủ đạo khi số thí sinh trúng tuyển nhập học chiếm khoảng 40% mỗi năm. Các trường thường xét riêng điểm 3-5 kỳ từ lớp 10 đến 12, có trường chỉ xét điểm lớp 12. Song, điểm này gây tranh cãi vì không chuẩn chung giữa các địa phương, hay giữa các trường ở cùng một tỉnh, thành.
Về điểm cộng, nếu trước đây Bộ không quy định cụ thể, thì nay chia thành ba loại, dù tổng vẫn là 3/30. Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không còn hưởng lợi thế kép, vừa được quy đổi, vừa được cộng điểm ưu tiên như năm ngoái.
Vụ trưởng Giáo dục đại học Nguyễn Tiến Thảo cho biết các điều chỉnh nhằm bảo đảm công bằng, khách quan; nâng cao chất lượng đầu vào và giảm chi phí, áp lực xã hội.
Các quy định khác về quy đổi điểm, xác định độ lệch điểm giữa các phương thức, tổ hợp; cách tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, được giữ nguyên.
Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần
Năm nay, lịch tuyển sinh đại học dự kiến được đẩy lên nửa tháng, bởi lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn mọi năm.
Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Thí sinh biết kết quả đỗ hay trượt từ 17h ngày 10/8 - thời điểm kết thúc lọc ảo, đến 17h ngày 13/8.
Đến nay, phần lớn trường đại học đã công bố các điểm chính về tuyển sinh, chủ yếu gồm phương thức, chỉ tiêu và công thức xét tuyển.
Theo vnexpress.net
