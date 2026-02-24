Ổn định nền nếp dạy và học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giáo viên và học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã trở lại trường với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và đầy hứng khởi. Ngay trong ngày đầu tiên đi học trở lại, các nhà trường đã nhanh chóng ổn định nền nếp, duy trì hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch năm học 2025-2026.

Không khí phấn khởi của học sinh Trường Mầm non Lâm Thao, xã Lâm Thao.

Tại trường Tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương, trong buổi học đầu tiên sau Tết, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho học sinh. Cô giáo Vi Thị Bích Thọ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2025-2026, nhà trường có 444 học sinh.

Trong kỳ nghỉ Tết, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học được bảo đảm. Nhà trường không xảy ra sự cố; việc ứng trực, bảo vệ đơn vị, trường học được duy trì. Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, cơ bản học sinh đến trường đầy đủ, một số ít em nghỉ đều có lý do chính đáng.

Phần lớn học sinh và cán bộ, giáo viên đều thể hiện tinh thần phấn khởi, sẵn sàng bước vào công tác dạy và học.

Hoạt động ngoại khóa, tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho học sinh tại Trường Tiểu Đồng Lương, xã Đồng Lương.

Ghi nhận chung cho thấy, các trường học trên địa bàn tỉnh đều khẩn trương, ổn định nền nếp dạy và học ngay trong ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các lớp đều dành một khoảng thời gian nhất định ở tiết 1 để giáo viên chủ nhiệm gặp gỡ và chúc Tết, mừng tuổi học sinh...

Hoạt động ngoại khóa của Trường THCS Phương Xá, xã Cẩm Khê.

Theo thầy Bùi Huy Nghiệp - Hiệu trưởng Trường THCS Phương Xá (xã Cẩm Khê), trong những tiết học đầu năm, giáo viên có thể mở đầu bằng các câu chuyện vui, gần gũi do chính học sinh chia sẻ về không khí đón Tết của gia đình. Việc đưa học sinh trở lại nền nếp học tập sau kỳ nghỉ dài cần được thực hiện linh hoạt, khéo léo, tránh áp đặt. Năm học 2025–2026, nhà trường có 575 học sinh. Trong buổi học đầu tiên của năm mới, cả giáo viên và học sinh đều thể hiện tinh thần phấn khởi, kỳ vọng chất lượng giáo dục của nhà trường đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Giáo viên Trường Tiểu học Vân Phú, phường Vân Phú tập trung thực hiện kế hoạch bài dạy và ôn tập cho học sinh sau nghỉ Tết.

Để giúp học sinh ổn định nền nếp, cô giáo Nguyễn Minh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Phú, phường Vân Phú chia sẻ: Về cơ bản, học sinh các khối lớp nhanh chóng bắt nhịp kế hoạch học tập, nền nếp nhà trường đã ổn định. Bộ phận phục vụ bếp ăn bán trú cũng rà soát toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng, quy trình bếp nấu để bảo đảm ngăn ngừa mọi nguy cơ có thể gây mất an toàn vệ sinh; tổ chức ăn bán trú ngay từ ngày đầu tiên học sinh trở lại học tập nhằm bảo đảm kế hoạch dạy cũng như sinh hoạt ổn định, đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Học sinh Trường THPT Sáng Sơn, xã Tam Sơn ổn định nền nếp ngay buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Không chỉ ở bậc tiểu học và THCS, tại Trường THPT Sáng Sơn, xã Tam Sơn không khí học tập đầu xuân diễn ra nghiêm túc, nền nếp. Nhà trường quán triệt học sinh chấp hành nội quy, ổn định sĩ số ngay từ buổi học đầu tiên.

Nhiều trường lồng ghép trò chơi với nội dung bài học, tạo sự hứng thú, giúp học sinh vừa tiếp thu kiến thức vừa có không khí học tập nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, các hoạt động như phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trên không gian mạng... được thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thực hiện Văn bản số 2160/UBND-TH5 ngày 07/02/2026 của UBND tỉnh về tổ chức, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đồng thời, ngành đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy; tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ngành Giáo dục cũng triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026; chỉ đạo các nhà trường tổ chức dạy và học bình thường, duy trì nền nếp ngay sau kỳ nghỉ.

Tính đến ngày 21/2 (mồng 5 Tết Bính Ngọ), toàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ không ghi nhận vấn đề phát sinh; các hoạt động diễn ra an toàn, ổn định.

Với sự chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cùng tinh thần tích cực của học sinh, ngành Giáo dục tỉnh đã có khởi đầu thuận lợi sau kỳ nghỉ Tết, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Hạnh Thúy