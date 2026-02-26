Gieo mầm văn hóa từ những điều giản dị

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc lại có dịp được đánh thức bằng những cách thật gần gũi và thân thương. Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với chủ đề “Tết về trường em - Sắc Xuân bản Mường” mang đến một không gian trải nghiệm giàu ý nghĩa cho học sinh ngay trong khuôn viên nhà trường.

Rộn ràng sắc Xuân trong điệu múa sạp ngày hội văn hóa tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Không chỉ tái hiện sắc xuân rộn ràng, chương trình còn mở ra một “không gian văn hóa sống”, nơi học sinh được hòa mình vào không khí Tết cổ truyền, cảm nhận chiều sâu bản sắc dân tộc và nuôi dưỡng tình yêu đối với những giá trị truyền thống tốt đẹp. Khuôn viên trường học khoác lên mình gam màu ấm áp của mùa Xuân với trang phục truyền thống, tiếng cồng chiêng vang vọng, những làn điệu dân gian mộc mạc cùng hương vị Tết lan tỏa trong từng góc nhỏ.

Trải nghiệm nhạc cụ dân tộc thu hút sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh trong ngày hội xuân tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa Tết của đồng bào Mường do Công ty Cổ phần Du lịch Tre Việt phối hợp tổ chức đã trở thành điểm nhấn của chương trình. Qua đó, học sinh có cơ hội bước vào thế giới phong tục, tập quán truyền thống một cách sinh động và chân thực. Thông qua các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc, phần giao lưu với nghệ nhân và những trải nghiệm thực tế, các em không chỉ được “xem” mà còn được trực tiếp “chạm” vào văn hóa.

Những câu chuyện về văn hóa cồng chiêng, về tết cổ truyền dân tộc... được kể lại giản dị nhưng giàu giá trị nhân văn. Từ đó, học sinh hiểu rằng văn hóa không phải điều gì xa vời, mà hiện hữu trong chính đời sống thường ngày, trong từng phong tục, tập quán được gìn giữ qua bao thế hệ.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Mường được trình diễn trong chương trình “Tết về trường em - Sắc Xuân bản Mường” tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Không khí ngày hội càng thêm sôi nổi với chương trình “Xuân yêu thương 2026”, nơi học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như thi gói bánh chưng, vẽ tranh với chủ đề “Ngày Tết quê em”, trang trí không gian Tết cổ truyền, múa sạp, ném còn, đi cà kheo, tặng quà cho học sinh nghèo... Mỗi chi đoàn mang đến một sắc xuân riêng, thể hiện sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Đặc biệt, sự tham gia giao lưu của Đơn vị kết nghĩa - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 297-QK2 đã góp phần làm cho ngày hội thêm ý nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, đồng thời bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho các em học sinh.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, thầy giáo Nguyễn Ngọc Toán - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường xác định giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức mà còn hướng tới bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc cho học sinh. Ngày hội “Tết về trường em - Sắc Xuân bản Mường” là dịp để các em được trải nghiệm, tìm hiểu, từ đó thêm trân trọng và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Điều đọng lại sau ngày hội không chỉ là niềm vui, tiếng cười hay những sản phẩm trải nghiệm, mà còn là nhận thức mới của học sinh về giá trị văn hóa truyền thống được gieo mầm một cách tự nhiên, bền bỉ và sâu sắc.

Đông đảo thầy cô, học sinh tham gia chương trình “Tết về trường em - Sắc Xuân bản Mường”.

Chương trình “Tết về trường em - Sắc xuân bản Mường” khép lại trong không khí ấm áp, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng thầy cô, học sinh và các đại biểu tham dự. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mà còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực của Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì trong việc đưa văn hóa dân tộc trở thành một phần sống động của giáo dục học đường. Những ngày hội văn hóa như thế chính là cách để giữ hồn Tết, giữ hồn dân tộc - bắt đầu từ mái trường và từ những thế hệ tương lai của đất nước.

Tuyết Lan