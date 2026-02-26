Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gieo mầm văn hóa từ những điều giản dị

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc lại có dịp được đánh thức bằng những cách thật gần gũi và thân thương. Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với chủ đề “Tết về trường em - Sắc Xuân bản Mường” mang đến một không gian trải nghiệm giàu ý nghĩa cho học sinh ngay trong khuôn viên nhà trường.

Gieo mầm văn hóa từ những điều giản dị

Rộn ràng sắc Xuân trong điệu múa sạp ngày hội văn hóa tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Không chỉ tái hiện sắc xuân rộn ràng, chương trình còn mở ra một “không gian văn hóa sống”, nơi học sinh được hòa mình vào không khí Tết cổ truyền, cảm nhận chiều sâu bản sắc dân tộc và nuôi dưỡng tình yêu đối với những giá trị truyền thống tốt đẹp. Khuôn viên trường học khoác lên mình gam màu ấm áp của mùa Xuân với trang phục truyền thống, tiếng cồng chiêng vang vọng, những làn điệu dân gian mộc mạc cùng hương vị Tết lan tỏa trong từng góc nhỏ.

Gieo mầm văn hóa từ những điều giản dị

Trải nghiệm nhạc cụ dân tộc thu hút sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo học sinh trong ngày hội xuân tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa Tết của đồng bào Mường do Công ty Cổ phần Du lịch Tre Việt phối hợp tổ chức đã trở thành điểm nhấn của chương trình. Qua đó, học sinh có cơ hội bước vào thế giới phong tục, tập quán truyền thống một cách sinh động và chân thực. Thông qua các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc, phần giao lưu với nghệ nhân và những trải nghiệm thực tế, các em không chỉ được “xem” mà còn được trực tiếp “chạm” vào văn hóa.

Những câu chuyện về văn hóa cồng chiêng, về tết cổ truyền dân tộc... được kể lại giản dị nhưng giàu giá trị nhân văn. Từ đó, học sinh hiểu rằng văn hóa không phải điều gì xa vời, mà hiện hữu trong chính đời sống thường ngày, trong từng phong tục, tập quán được gìn giữ qua bao thế hệ.

Gieo mầm văn hóa từ những điều giản dị

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Mường được trình diễn trong chương trình “Tết về trường em - Sắc Xuân bản Mường” tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Không khí ngày hội càng thêm sôi nổi với chương trình “Xuân yêu thương 2026”, nơi học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như thi gói bánh chưng, vẽ tranh với chủ đề “Ngày Tết quê em”, trang trí không gian Tết cổ truyền, múa sạp, ném còn, đi cà kheo, tặng quà cho học sinh nghèo... Mỗi chi đoàn mang đến một sắc xuân riêng, thể hiện sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Đặc biệt, sự tham gia giao lưu của Đơn vị kết nghĩa - Đoàn cơ sở Lữ đoàn 297-QK2 đã góp phần làm cho ngày hội thêm ý nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, đồng thời bồi đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho các em học sinh.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, thầy giáo Nguyễn Ngọc Toán - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường xác định giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ tri thức mà còn hướng tới bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc cho học sinh. Ngày hội “Tết về trường em - Sắc Xuân bản Mường” là dịp để các em được trải nghiệm, tìm hiểu, từ đó thêm trân trọng và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Điều đọng lại sau ngày hội không chỉ là niềm vui, tiếng cười hay những sản phẩm trải nghiệm, mà còn là nhận thức mới của học sinh về giá trị văn hóa truyền thống được gieo mầm một cách tự nhiên, bền bỉ và sâu sắc.

Gieo mầm văn hóa từ những điều giản dị

Đông đảo thầy cô, học sinh tham gia chương trình “Tết về trường em - Sắc Xuân bản Mường”.

Chương trình “Tết về trường em - Sắc xuân bản Mường” khép lại trong không khí ấm áp, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng thầy cô, học sinh và các đại biểu tham dự. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mà còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực của Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì trong việc đưa văn hóa dân tộc trở thành một phần sống động của giáo dục học đường. Những ngày hội văn hóa như thế chính là cách để giữ hồn Tết, giữ hồn dân tộc - bắt đầu từ mái trường và từ những thế hệ tương lai của đất nước.

Tuyết Lan


Tuyết Lan

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trải nghiệm Việt Trì Tết đến Xuân về chào mừng thành công đại hội dân tộc Không khí Chương trình xuân yêu thương Ý nghĩa Nhà trường Không gian
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đổi mới để phát triển bền vững

Đổi mới để phát triển bền vững
2026-02-25 08:34:00

baophutho.vn Với quy mô lớn, hệ thống trường lớp ngày càng hoàn thiện, cùng những cơ chế, chính sách được ban hành đồng bộ, giáo dục Phú Thọ không chỉ giữ...

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026
2026-02-24 06:43:00

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long