Chú trọng giáo dục thể chất trong trường học

Những năm gần đây, giáo dục thể chất trong các trường học trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, từ nội dung giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất đến đa dạng hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh nâng cao sức khỏe, hình thành kỹ năng sống, tinh thần kỷ luật và sự phát triển toàn diện thể chất lẫn tinh thần.

Bậc tiểu học là giai đoạn khởi đầu quan trọng trong quá trình phát triển thể lực, chiều cao của trẻ. Thời gian qua, giáo dục thể chất tại các trường tiểu học của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua việc đổi mới chương trình, đầu tư trang thiết bị và tăng cường hoạt động trải nghiệm. Vận động thường xuyên không chỉ giúp học sinh nâng cao sức khỏe mà còn tạo thói quen rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng phối hợp, sự tự tin trong học tập cũng như cuộc sống.

Tại Trường Tiểu học Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, giáo dục thể chất được xây dựng kế hoạch bài bản ngay từ đầu năm học. Thay vì chỉ giới hạn ở các bài tập cơ bản, nhà trường đưa vào giảng dạy nhiều môn thể thao phù hợp với từng độ tuổi. Trong các tiết chính khóa cũng như câu lạc bộ ngoại khóa, học sinh được tập luyện võ Karatedo để rèn sự nhanh nhẹn và tính kỷ luật, chơi bóng rổ nhằm phát triển chiều cao, sức bền, đá bóng giúp nâng cao khả năng phối hợp, tinh thần đồng đội...

Học sinh Trường Tiểu học Khai Quang tập môn võ Karatedo, rèn luyện sức khoẻ.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hải - Chủ nhiệm CLB Karatedo Trường Tiểu học Khai Quang cho biết: Cùng với việc tập thể lực với các động tác mạnh mẽ, dứt khoát, chúng tôi chú trọng rèn luyện đạo đức, giúp trẻ tôn sư trọng đạo, hiếu kính, hiếu lễ với ông bà, cha mẹ, thầy cô.

Song song với chương trình học văn hóa, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu thể thao, những giải thi đấu mini theo khối lớp. Đây là môi trường để học sinh rèn luyện thể lực, đồng thời hình thành sự tự tin, tính tổ chức, tinh thần hợp tác - những phẩm chất quan trọng trong môi trường giáo dục toàn diện.

Bên cạnh đó, việc theo dõi sức khỏe định kỳ cũng được chú trọng. Nhà trường đo chiều cao, cân nặng cho học sinh theo từng giai đoạn, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Kết quả này giúp giáo viên phối hợp với phụ huynh điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, mức độ vận động phù hợp, đồng thời phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Qua đó, trẻ được phát triển hài hòa cả về thể lực và chiều cao.

Trẻ được kiểm tra, theo dõi sức khoẻ định kỳ để điều chỉnh mức độ vận động, chế độ dinh dưỡng.

Các hoạt động như chạy tiếp sức, bóng rổ mini, nhảy dây theo nhóm hay bóng đá được duy trì đều đặn hằng tuần. Qua những hoạt động này, học sinh học cách phối hợp, rèn luyện sức bền, phản xạ nhanh. Ngoài ra, tham gia trò chơi còn giúp các em giải tỏa căng thẳng, tạo hứng thú trong học tập, hình thành thói quen vận động đều đặn.

Vai trò của phụ huynh cũng được đề cao trong việc duy trì nền nếp vận động cho trẻ. Phụ huynh được hướng dẫn đồng hành cùng con thông qua các hoạt động tại nhà, như chơi trò chơi ngoài trời, chạy nhảy hoặc tham gia các câu lạc bộ thể thao cuối tuần. Sự kết hợp nhà trường và gia đình giúp trẻ có chế độ sinh hoạt hợp lý, phát triển chiều cao, cân nặng, duy trì tinh thần thể thao lâu dài.

Bước vào giai đoạn dậy thì, học sinh THCS có sự phát triển vượt bậc về thể chất. Đây là “giai đoạn vàng” để rèn luyện thể lực, tăng sức bền, phát triển chiều cao tối ưu. Nhận thức rõ điều đó, giáo dục thể chất tại các trường THCS ngày càng được tổ chức theo hướng khoa học, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm học sinh.

Tại Trường THCS Tô Hiệu, phường Vĩnh Phúc, giáo dục thể chất không còn là những tiết học mang tính hình thức, mà trở thành một phần quan trọng trong chiến lược giáo dục toàn diện. Nhà trường xây dựng chương trình giảng dạy theo hướng phân nhóm, cá thể hóa, căn cứ vào thể trạng, sở thích và năng lực vận động của từng em.

Giáo dục thể chất luôn được Trường THCS Tô Hiệu quan tâm thực hiện.

Thầy giáo Bùi Văn Học - Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu cho biết: Nhà trường tập trung giáo dục thể chất với phương châm vừa học vừa chơi, kết hợp trò chơi vận động, rèn luyện kỹ năng. Một số câu lạc bộ thể thao như bóng rổ, bóng đá, bơi lội... được đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các em rèn luyện sau giờ học.

Các bài tập được thiết kế đa dạng, lồng ghép nội dung phát triển chiều cao, sức bền và phối hợp vận động. Bên cạnh đó, học sinh được rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm thông qua các môn thể thao tập thể, cần sự phối hợp như bóng đá, bóng rổ, cầu lông...

Nhà trường theo dõi sức khỏe định kỳ thông qua việc đo chiều cao, cân nặng, đánh giá sức bền, kỹ năng vận động. Trên cơ sở đó, giáo viên thể chất nắm bắt quá trình phát triển của từng em, kịp thời tư vấn phương pháp tập luyện phù hợp, cùng gia đình định hướng chế độ dinh dưỡng hợp lý, giúp học sinh phát triển toàn diện, tích cực tham gia các phong trào thể thao, thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện tầm vóc.

Em Dương Phan Bảo Châu - Lớp 7A1, Trường THCS Tô Hiệu chia sẻ: “Sau khi luyện tập, em cảm thấy nhanh nhẹn hơn, sức bền tốt hơn, tự tin khi tham gia thể thao cùng các bạn. Việc tập thể dục giúp em vui vẻ, năng động hơn mỗi ngày”.

Theo Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc: Giáo dục thể chất giữ vai trò then chốt, góp phần quan trọng phát triển tầm vóc, thể lực của trẻ em hiện nay. Chương trình này ở các trường tiểu học, trung học đã có nền tảng đúng hướng, là môn học bắt buộc và được đổi mới phương pháp. Tùy từng lứa tuổi sẽ có những bài tập phù hợp; khi được vận động đều đặn, kết hợp với dinh dưỡng khoa học, tầm vóc, sức khỏe và tinh thần của trẻ sẽ được phát triển toàn diện.

Hồng Hà