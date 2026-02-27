Kiểm tra công tác bầu cử tại các xã Mường Động, Nật Sơn, Kim Bôi, Dũng Tiến

Ngày 27/2, Đoàn công tác số 11, Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 17, gồm các xã: Mường Động, Nật Sơn, Kim Bôi, Dũng Tiến.

Cùng đi có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Xuân Giao - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các thành viên Đoàn công tác số 11.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, giám sát thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu của các xã: Mường Động, Nật Sơn, Kim Bôi, Dũng Tiến, Đoàn công tác số 11 đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các xã trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Các nhiệm vụ thực hiện theo tiến độ, mốc thời gian; các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đầy đủ; cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử và phân chia khu vực bỏ phiếu đều bảo đảm đúng quy định.

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại xóm Dăm, xã Dũng Tiến.

Công tác rà soát cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và kiểm tra hồ sơ ứng cử được triển khai chặt chẽ; việc niêm yết danh sách người ứng cử được hoàn thành trong ngày 27/2. Các địa phương tăng cường ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin cho cử tri.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại khu Lạng, xã Kim Bôi.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các xã đã nêu một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử như: Khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện ngắn, đội ngũ cán bộ tham gia công tác bầu cử chủ yếu là kiêm nhiệm; việc cập nhật, rà soát số liệu cử tri tại một số xóm còn gặp khó khăn do biến động dân cư, lao động đi làm ăn xa; cơ sở vật chất, trang thiết bị của một số xóm còn hạn chế, nhất là nhà văn hóa còn chật hẹp, xuống cấp; địa bàn các xã rộng, giao thông đi lại khó khăn. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các xã đã bám sát quy định của Luật Bầu cử; chủ động ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ đúng theo quy định.

Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026, thời gian không nhiều, các địa phương cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, bảo đảm chính xác, thống nhất, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cử tri. Tiếp tục rà soát chặt chẽ danh sách cử tri và người ứng cử; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh, trật tự; xử lý kịp thời các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến bầu cử.

Lãnh đạo xã Mường Động báo cáo với Đoàn công tác về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục nắm bắt tư tưởng của Nhân dân, cử tri. Chủ động nhận diện đầy đủ những tình huống có thể phát sinh để có giải pháp kịp thời. Đối với những đề xuất, kiến nghị của các xã, đồng chí giao bộ phận tổng hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét, chỉ đạo, giải quyết trên tinh thần khẩn trương, nhanh nhất.

Mạnh Hùng