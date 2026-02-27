Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 14

Ngày 27/2, tại phường Vĩnh Yên, Đoàn giám sát, kiểm tra số 18 của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 14, gồm các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên và 2 xã Xuân Lãng, Bình Xuyên.

Tham dự buổi giám sát có đồng chí Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Phú Thọ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các địa phương trong đơn vị bầu cử số 14 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đồng bộ, nghiêm túc và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo đúng quy định; tổ chức các hội nghị hiệp thương bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng cơ cấu, thành phần và số lượng.

Công tác rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị khu vực bỏ phiếu, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cơ bản đáp ứng yêu cầu; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai đồng bộ.

Đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới và sớm hơn so với các kỳ bầu cử trước.

Vì vậy, các xã, phường cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử đúng quy định của pháp luật; chủ động hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ bầu cử; tăng cường rà soát, cập nhật danh sách cử tri, bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót.

Đồng thời, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với hình thức phù hợp để mọi tầng lớp Nhân dân nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử.

Thu Hoài - Trường Giang