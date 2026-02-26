Tăng cường giám sát các khâu chuẩn bị bầu cử

Những ngày này, cùng với việc triển khai các bước theo lộ trình bầu cử, các đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh thường xuyên xuống cơ sở để kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc giám sát được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ từng khâu, từng địa bàn, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Việc niêm yết danh sách cử tri được xã Tân Mai thực hiện công khai để người dân theo dõi, kiểm tra, góp phần bảo đảm tính chính xác.

Giám sát toàn diện

Bám sát lộ trình, quy trình bầu cử, việc giám sát đi thẳng vào những nội dung dễ phát sinh sai sót như: Tổ chức bộ máy phụ trách bầu cử, tiến độ hiệp thương, chất lượng rà soát danh sách cử tri, điều kiện cơ sở vật chất và phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Đoàn công tác số 1 do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Tam Nông, Hiền Quan, Vạn Xuân, Thọ Văn, Thanh Thủy, Đào Xá và Tu Vũ. Theo báo cáo, tại thời điểm kiểm tra, các xã đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đang triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ ba theo đúng tiến độ; hồ sơ người ứng cử được tiếp nhận đầy đủ, cập nhật kịp thời; danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu để Nhân dân theo dõi, giám sát.

Tại Đơn vị bầu cử số 19, gồm 7 xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn và Hợp Kim, với 246 khu vực bỏ phiếu, Đoàn công tác số 6 do đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quy trình hiệp thương và danh sách cử tri - những nội dung quyết định trực tiếp đến tính dân chủ, công bằng của cuộc bầu cử.

Ở Đơn vị bầu cử số 6 với 12 xã: Sơn Lương, Tiên Lương, Vân Bán, Yên Lập, Xuân Viên, Trung Sơn, Thượng Long, Minh Hòa, Đồng Lương, Hùng Việt, Phú Khê, Cẩm Khê, Đoàn công tác số 17 do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát toàn diện. Kết quả cho thấy, 100% xã đã hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử và Tổ Bầu cử theo đúng quy định; các hội nghị hiệp thương được tổ chức đúng tiến độ, bảo đảm cơ cấu, thành phần. Với khoảng 45.500 cử tri, công tác rà soát danh sách đang được cập nhật sát thực tế.

Ở khu vực đô thị, nơi mật độ dân cư lớn và biến động cao, việc giám sát càng phải kỹ lưỡng hơn. Phường Tân Hòa có 10.355 cử tri tại 17 khu vực bỏ phiếu, phường Hòa Bình có 53.459 cử tri tại 47 khu vực bỏ phiếu, tất cả đều được kiểm tra kỹ việc niêm yết danh sách cử tri, phương án tổ chức bỏ phiếu và bảo đảm an ninh trật tự.

Qua công tác giám sát cho thấy, các địa phương đã chủ động triển khai các bước theo lộ trình bầu cử, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện có nền nếp, tạo tiền đề quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Chỉ rõ khó khăn, kịp thời tháo gỡ

Thông qua giám sát, các đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng chỉ ra một số phát sinh trong quá trình chuẩn bị bầu cử ở cơ sở. Trong đó, việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri tại nhiều địa bàn còn gặp trở ngại do biến động dân cư lớn, công dân đi làm ăn xa, thay đổi nơi cư trú; trong khi dữ liệu cư trú giữa thực tế và phần mềm quản lý chưa đồng bộ. Ở một số xã, phường, lực lượng tham gia rà soát còn mỏng, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở với lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể.

Cùng với đó, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ bầu cử tại một số địa phương còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc chuẩn bị khu vực bỏ phiếu, trang trí khánh tiết và tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Các địa phương kiến nghị tỉnh sớm phân bổ kinh phí theo định mức; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên các tổ phụ trách bầu cử; đồng thời có giải pháp hỗ trợ rà soát, đối chiếu dữ liệu dân cư, bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ. Từ thực tiễn đó, đồng chí Quách Thế Ngọc lưu ý các địa phương phải rà soát kỹ danh sách cử tri, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc trùng lặp; thực hiện nghiêm quy trình hiệp thương, bảo đảm người ứng cử đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần. Đồng thời, công tác tuyên truyền cần đi vào chiều sâu, hướng tới các nhóm cử tri đặc thù như công nhân, lao động tự do, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất cho khu vực bỏ phiếu, đồng thời nắm chắc tình hình tư tưởng trong Nhân dân để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Tỉnh Phú Thọ ấn định 6 đơn vị bầu cử ĐBQH; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 927 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đang được triển khai nghiêm túc, bám sát quy trình và lộ trình đề ra.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở, Phú Thọ đang từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho việc lựa chọn những đại biểu đủ năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Nguyễn Yến