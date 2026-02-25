Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng quy định

Còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong bối cảnh mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp mới vận hành được hơn nửa năm nay, địa bàn rộng, nhiều quy định mới, thời gian chuẩn bị ngắn, đặc biệt là yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ... đã và đang đặt ra không ít thách thức cho công tác chuẩn bị. Song với nỗ lực vượt khó, cùng sự vào cuộc tích cực của Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp và các tiểu ban, tổ giúp việc, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh hiện đang diễn ra đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

Cấp ủy chi bộ và Ban Công tác mặt trận tổ 2, phường Kỳ Sơn trao đổi về các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử.

Cùng với việc trang hoàng Nhà văn hóa tổ dân phố đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân tổ 2, phường Kỳ Sơn đã tập trung sắp xếp, giành khu vực trung tâm sảnh nhà văn hóa đặt bảng niêm yết danh sách cử tri. Ông Bùi Văn Chanh - Bí thư Chi bộ cho biết: Là một trong những tổ dân phố có đông dân cư của phường Kỳ Sơn, tổ 2 có 206 hộ, chia thành 9 cụm dân cư. Qua rà soát danh sách, tổ 2 có 704 cử tri, trong đó có một số cử tri đi làm ăn xa, chúng tôi bố trí khu vực niêm yết danh sách cử tri ở Nhà văn hóa, ngay cạnh đường Quốc lộ 6, thuận lợi cho Nhân dân đến rà soát, kiểm tra thông tin để đảm bảo chính xác, không bị sót lọt. Vừa qua, Tổ dân phố số 2 cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 8 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND các cấp với số lượng cử tri đại diện hộ gia đình tham gia đạt tỷ lệ trên 90%.

Tại thời điểm này, việc niêm yết danh sách cử tri; lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đã được các địa phương hoàn thành, đảm bảo đúng thời gian quy định. Vị trí niêm yết danh sách cử tri chủ yếu là tại khu vực Nhà văn hóa, Bảng tin thông báo... của các xóm, khu, tổ dân phố. Hoạt động tuyên truyền được các địa phương đẩy mạnh với các nội dung tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thứ ba; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; các nguyên tắc bầu cử, quy trình bầu cử và quyền công dân đi bầu cử...

Về công tác nhân sự, đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của tỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh lần thứ nhất số lượng cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XVI, theo đó người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 10 người (dân tộc Mường 6 - 7 người; các dân tộc: Thái, Ngái, Sán Dìu, Dao... khoảng 2 - 3 người). Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu 85 người, số lượng người ứng cử hiện là 175 người, trong đó nữ chiếm 40%, người trẻ tuổi chiếm 21%, người dân tộc thiểu số chiếm 9,7%, người ngoài đảng chiếm 9,7%. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 3.062 người; số lượng người được giới thiệu ứng cử là 6.067, trong đó nữ chiếm 41%, người trẻ tuổi chiếm 28%, người ngoài Đảng chiếm 13%, người dân tộc thiểu số chiếm 30%, đại biểu tái cử chiếm 31%.

Việc ấn định đơn vị bầu cử đã hoàn thành, toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử Quốc hội, 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 và 924 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Tỉnh cũng đã tiến hành thành lập các Ban bầu cử, Tiểu ban và Tổ giúp việc phục vụ bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Sở Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn về việc phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập Tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri. Công an tỉnh đã thực hiện khắc xong dấu của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, 148 dấu của UBBC cấp xã, 6 dấu của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 19 dấu của Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, đang tiếp tục khắc dấu của 924 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và khoảng hơn 4.500 dấu của Tổ bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Đối với việc kê khai, nộp hồ sơ ứng cử, tính đến ngày 28/1/2026, Sở Nội vụ đã nhận được 8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 117 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; các xã, phường đã nhận được hơn 3.000 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp hồ sơ tự ứng cử nằm ngoài danh sách được giới thiệu ứng cử.

Một trong những điểm mới của công tác triển khai bầu cử chính là việc áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác bầu cử. Để sử dụng được hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử, toàn bộ lãnh đạo UBBC tỉnh, Thư ký 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Thư ký 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, thành viên Tổ giúp việc UBBC tỉnh; công chức tham mưu thực hiện công tác bầu cử tại 148 xã, phường đã được tập huấn, đào tạo trực tuyến về tổng quan hệ thống quản lý thông tin bầu cử; hướng dẫn chi tiết các quy trình, đăng nhập và cài đặt hệ thống qua mạng số liệu chuyên dùng; chi tiết thao tác các chức năng trên hệ thống...

Tuy nhiên, thực tế triển khai đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc tại các xã, phường, nhất là các xã vùng khó khăn như thiếu máy móc trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo; việc kê khai Đơn ứng cử và Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia còn nhiều khó khăn; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa phần mềm dữ liệu quốc gia về dân cư và phần mềm phục vụ công tác bầu cử còn bị lỗi kỹ thuật... Trước tình hình trên, Sở Nội vụ đã có văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị viễn thông đề nghị hỗ trợ xây dựng mạng truyền số chuyên dùng phục vụ kết nối phần mềm; sử dụng phần mềm cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử. Tỉnh cũng đã thành lập 19 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo, nắm bắt tình hình và hỗ trợ công tác bầu cử cho các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định.

Dương Liễu