Xã Mường Vang chủ động, bài bản trong chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hiện nay, xã Mường Vang đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tinh thần chủ động, chặt chẽ và bài bản ở từng khâu. Từ công tác nhân sự, tuyên truyền đến bảo đảm an ninh, cơ sở vật chất... đều được triển khai theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.”

Đến nay, xã Mường Vang đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần ba và niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu của xã.

Chủ động từ sớm, bài bản trong từng khâu chuẩn bị

Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Bí thư Đảng ủy xã Mường Vang cho biết: Sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, Đảng ủy xã đã xác định công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng đầu năm 2026. Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã ban hành kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã xây dựng các văn bản theo thẩm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và toàn diện.

Ban Chỉ đạo Bầu cử xã được thành lập với 55 thành viên, Tổ giúp việc có 15 đồng chí, Ủy ban Bầu cử xã có 17 thành viên. Xã thành lập 7 Ban bầu cử HĐND với 105 thành viên; ấn định 7 đơn vị bầu cử, bầu 23 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc phân công nhiệm vụ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử xã trực tiếp kiểm tra tiến độ tại các đơn vị bầu cử, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh, nhất là ở các xóm vùng xa, điều kiện còn hạn chế.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế được xây dựng chi tiết. Các tình huống dự phòng như thời tiết xấu, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc được chuẩn bị đầy đủ. Cơ sở vật chất khu vực bỏ phiếu được rà soát, bổ sung đầy đủ; kinh phí phục vụ bầu cử được cân đối theo đúng định mức, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Theo đồng chí Quách Khang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Vang, đến thời điểm hiện tại, các bước triển khai đều bảo đảm đúng tiến độ, không phát sinh vướng mắc lớn. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường ở tất cả các khâu, bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Đảm bảo về chất lượng nhân sự và sự đồng thuận trong Nhân dân

Nhân sự được xác định là khâu then chốt, quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới. Tính đến nay, Mường Vang đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thống nhất giới thiệu 39 người ứng cử; sau điều chỉnh theo hướng dẫn của cấp trên, tổng số là 40 người.

Cơ cấu bảo đảm theo định hướng chung và phù hợp với thực tế. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 32,5%; đại biểu trẻ tuổi 47,5%; người ngoài Đảng 10%; người dân tộc thiểu số 97,5%; đại biểu tái cử 37,5%. Việc phân bổ cơ cấu giữa khối Đảng, chính quyền, MTTQ, LLVT, đơn vị sự nghiệp và các xóm hợp lý, bảo đảm tính đại diện, tính kế thừa.

Về trình độ, 97,5% ứng cử viên tốt nghiệp THPT; 62,5% có trình độ đại học; 15% có trình độ thạc sĩ; 55% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Công tác thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức người giới thiệu ứng cử được thực hiện chặt chẽ; kiên quyết không đưa vào danh sách ứng cử những trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo luật định.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã giúp chị Bùi Thị Giang Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã nắm chắc các quy định về bầu cử để tuyên truyền lực lượng đoàn viên thanh niên và Nhân dân trong xã.

Công tác tuyên truyền được xã đẩy mạnh, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Xã đã tổ chức 34 buổi tuyên truyền tại các cuộc họp xóm; đăng tải 40 tin, bài liên quan đến bầu cử trên Trang thông tin điện tử và fanpage của xã; vận động treo hơn 3.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 230 cờ hồng kỳ, 6 pa-nô, 34 băng rôn. Nội dung tập trung vào quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn đại biểu, quy trình, thời gian và địa điểm bỏ phiếu. Thông tin được truyền tải thống nhất từ xã đến xóm, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận đầy đủ.

Ông Quách Phiếm ở xóm Chiềng 2, xã Mường Vang chia sẻ: Nhờ được tuyên truyền rõ ràng, nên tôi đã hiểu cụ thể về quy trình bầu cử, sẵn sàng vận động con cháu và Nhân dân thực hiện đúng quyền, trách nhiệm công dân.

Sự chủ động của chính quyền cùng tinh thần trách nhiệm của người dân đã tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng trước ngày bầu cử. Đến nay, xã không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Điều này cho thấy sự đồng thuận, thống nhất cao trong nội bộ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và bài bản từ sớm, Mường Vang đang hướng tới ngày hội dân chủ thực sự, an toàn, đúng pháp luật.

Mạnh Hùng