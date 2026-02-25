Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 36 người.

Ngày 24.2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Hoài Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách ứng viên vừa được công bố, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam gồm:

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Phú Thọ, đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.

2. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Lai Châu, đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pắc Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Mường Khoa.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hội nghị tập huấn ngày 24.2.2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3. Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Tuy Hòa, Bình Kiến, Xuân Đài, Sông Cầu và các xã: Sơn Thành, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy An Nam, Tây Sơn, Vân Hòa, Xuân Phước, Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Ô Loan, Tuy An Đông, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Cảnh.

4. Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường Vĩnh Tế, Châu Đốc, Long Phú, Tân Châu và các xã: Vĩnh Xương, Khánh Bình, Phú Hữu, Nhơn Hội, Tân An, Châu Phong, An Phú, Vĩnh Hậu, Chợ Vàm, Phú Lâm, Hòa Lạc, Phú Tân, Bình Thạnh Đông, Phú An (tỉnh An Giang).

5. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ứng cử ở đơn vị bầu cử số 9 gồm: phường Chương Mỹ và các xã Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát (TP Hà Nội).

6. Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam ứng cử tại tỉnh Gia Lai, đơn vị bầu cử số 6 gồm phường Ayun Pa và các xã: la Rbol, la Sao, Phú Túc, la Dreh, la Rsai, Uar, la Hiao, la Tul, Chư Sê, Bờ Ngoong, la Ko, Al Bá, Chư Pưh, la Le, la Hrú, Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, Sró, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, la Pa, Chư A Thai, Phú Thiện.

7. Ông Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ứng cử tại tỉnh Cao Bằng, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang và các xã: Thanh Long, Cần Yên, Thông Nông, Trường Hà, Nam Tuấn, Hòa An, Bạch Đằng, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Quang Hán, Minh Khai, Canh Tân, Thạch An, Đông Khê, Kim Đồng.

8. Ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ứng cử tại TP Hải Phòng, đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và các xã: Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú.

9. Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam ứng cử tại tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận.

10. Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Hoành Sơn, Vũng Áng, Sông Trí, Hải Ninh và các xã: Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Cầm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân.

11. Bà Nguyễn Thị Thu Dung - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội Y tế Công cộng Việt Nam, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng tỉnh Hưng Yên, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thái Bình ứng cử tại TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 gồm phường Thanh Liệt và các xã: Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân.

12. Ông Nguyễn Lân Hiếu - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; PGS.TS Giám đốc Bệnh viện Đại học y Hà Nội ứng cử tại TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở.

13. Ông Châu Văn Minh - Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Phú Thọ, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã: Hy Cương, Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan, Thanh Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Cự Đồng, Hương Cần, Yên Sơn, Khả Cửu, Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc.

14. Bà Trịnh Thị Mùi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình và các xã: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước, Tam Nông, Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa, An Long, Tân Long, Phú Thọ, Tân Thạnh, Thanh Bình.

15. Ông Nguyễn Hải Nam - Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh ứng cử tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tẩy, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông.

16. Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ứng cử tại TP Đà Nẵng, đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và các xã: Tân Hiệp, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điến, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà.

17. Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, Giáo phận Phú Cường ứng cử tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã: Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

18. Ông Phan Anh Sơn - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ứng cử tại tỉnh Nghệ An, đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Tân Kỳ, Tiên Đồng, Tân An, Nghĩa Hành, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Giai Xuân, Đô Lương, Bạch Hà, Thuần Trung, Bạch Ngọc, Lương Sơn, Văn Hiến, Đại Đồng, Bích Hào, Hoa Quân, Kim Bảng, Xuân Lâm, Tam Đồng, Hạnh Lâm, Cát Ngạn, Sơn Lâm.

19. Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ứng cử tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

20. Ông Dương Long Thành - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thắng Lợi. Ủy viên Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ứng cử tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa.

21. Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 2: Gồm các phường: Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi và các xã: Tràm Chim, Phú Cường, Bình Thành, Phong Mỹ, Ba Sao, Phương Thịnh, Trường Xuân, Mỹ Thọ, Bình Hàng Trung, Mỹ Quí, Mỹ Hiệp, Tháp Mười, Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều.

22. Ông Nguyễn Văn Thân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ứng cử tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị bầu cử số 11 gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường.

23. Thượng tọa Thích Đức Thiện - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam ứng cử tại tỉnh Điện Biên, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Điện Biên Phủ, Mường Thanh và các xã: Mường Phăng, Thanh Nưa, Thanh Yên, Sam Mứn, Thanh An, Núa Ngam, Mường Nhà, Pu Nhi, Na Son, Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình, Phình Giàng.

24. Ông Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Bắc Nha Trang và các xã: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Nam Ninh Hòa, Tân Định.

25. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương ứng cử tại TP Đà Nẵng, đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch, Hương Trà và các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hài, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cầm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng.

26. Ông Nguyễn Đào Tùng - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long, đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Bình Minh, Cái Vồn, Đông Thành và các xã: Hòa Hiệp, Tam Bình, Ngãi Tứ, Song Phú, Cái Ngang, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn, Trà Côn, Vĩnh Xuân, Hòa Bình, Tần Quới, Tân Lược, Mỹ Thuận.

27. Ông Vũ Hùng Vương - Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long, đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Bình Minh, Cái Vồn, Đông Thành và các xã: Hòa Hiệp, Tam Bình, Ngãi Tứ, Song Phú, Cái Ngang, Lục Sĩ Thành, Trà Ôn, Trà Côn, Vĩnh Xuân, Hòa Bình, Tần Quới, Tân Lược, Mỹ Thuận.

Theo danh sách ứng viên vừa được công bố, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố gồm:

1. Bà Rơ Lan H Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã la Ko, tỉnh Gia Lai ứng cử tại ứng cử tại tỉnh Gia Lai, đơn vị bầu cử số 6 gồm phường Ayun Pa và các xã: la Rbol, la Sao, Phú Túc, la Dreh, la Rsai, Uar, la Hiao, la Tul, Chư Sê, Bờ Ngoong, la Ko, Al Bá, Chư Pưh, la Le, la Hrú, Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, Sró, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, la Pa, Chư A Thai, Phú Thiện.

2. Bà Đoàn Thu Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, Đông Kinh và các xã: Cao Lộc, Công Sơn, Ba Sơn, Đồng Đăng, Lộc Bình, Mẫu Sơn, Na Dương, Thống Nhất, Khuất Xá, Xuân Dương, Lợi Bác, Đình Lập, Châu Sơn, Kiên Mộc, Thái Bình.

3. Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn, đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Na Sầm, Văn Lãng, Hội Hoan, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Thất Khê, Đoàn Kết, Tân Tiến, Tràng Định, Quốc Khánh, Kháng Chiến, Quốc Việt, Văn Quan, Điềm He, Tri Lễ, Yên Phúc, Tân Đoàn, Khánh Khê, Bình Gia, Tân Văn, Hồng Phong, Hoa Thám, Quý Hòa, Thiện Hòa, Thiện Thuật, Thiện Long, Bắc Sơn, Hưng Vũ, Vũ Lăng, Nhất Hòa, Vũ Lễ, Tân Tri.

4. Ông Nguyễn Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế ứng cử tại TP Huế, đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Phú Vinh, Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng.

5. Ông Nguyễn Phi Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng ứng cử tại TP Đà Nẵng, đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch, Hương Trà và các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hài, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cầm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng.

6. Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú và các xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải.

7. Ông Mai Văn Tuất - Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình ứng cử tại tỉnh Ninh Bình, đơn vị bầu cử số 4 gồm phường Yên Thắng và các xã: Đồng Thái, Yên Mạc, Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Khánh Hội, Khánh Thiện, Khánh Trung, Chất Bình, Kim Sơn, Quang Thiện, Phát Diệm, Lai Thành, Định Hóa, Bình Minh, Kim Đông.

8. Ông Nguyễn Hoàng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tình; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình ứng cử tại tỉnh Ninh Bình, đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Xuân Hồng, Xuân Giang, Xuân Trường, Xuân Hưng, Giao Ninh, Giao Bình, Giao Thủy, Giao Hưng, Giao Phúc, Giao Hòa, Giao Minh.

9. Bà Triệu Thị Ngọc Diễm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ ứng cử tại TP Cần Thơ, đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Ngã Năm, Mỹ Quới, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu và các xã: Mỹ Hương, Mỹ Tú, Long Hưng, Mỹ Phước, Tân Long, Vĩnh Lợi, Phú Lộc, Lâm Tân, Gia Hòa, Nhu Gia, Hòa Tú, Ngọc Tố, Thạnh Thới An, Lai Hòa, Vĩnh Hải.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc giới thiệu người ứng cử được thực hiện qua các bước hiệp thương của MTTQ Việt Nam, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu và tiêu chuẩn theo luật định. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra vào ngày 15.3.2026.

