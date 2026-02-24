Iran và Mỹ cảnh báo rủi ro nếu xảy ra xung đột

Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cam kết vì hòa bình và công lý thực hiện những bước đi có ý nghĩa để ngăn chặn leo thang hơn nữa."

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành cuộc tập trận “Great Prophet 19” tại tỉnh Kermanshah. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Ngày 23/2, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng trên diện rộng nếu nước Cộng hòa Hồi giáo bị tấn công.

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Kazem Gharibabadi tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cam kết vì hòa bình và công lý thực hiện những bước đi có ý nghĩa để ngăn chặn leo thang hơn nữa."

Truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức cấp cao cũng cảnh báo nhiều rủi ro nếu nước này tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Tờ The Washington Post cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine quan ngại tình trạng thiếu đạn dược và thiếu sự hỗ trợ từ các đồng minh có nguy cơ làm gia tăng mối nguy hiểm đối với lực lượng Mỹ.

Tương tự, tờ The Wall Street Journal dẫn lời cả vị tướng hàng đầu này lẫn các quan chức khác của Lầu Năm Góc đều cảnh báo những rủi ro như thương vong cho quân đội Mỹ và các nước đồng minh, cũng như nguy cơ cạn kiệt năng lực phòng không của Mỹ nếu lực lượng nước này tấn công Iran.

Trang tin Axios cũng cho biết Tướng Caine đã cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng chiến dịch quân sự chống Iran có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài.

Trong một tuyên bố, Văn phòng của Tướng Caine nhấn mạnh với tư cách là cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đưa ra một loạt phương án quân sự, cùng các tác động, rủi ro liên quan để các lãnh đạo dân sự đưa ra các quyết định về an ninh của Mỹ.

Cảnh báo được đưa ra sau khi ông Trump hôm 20/2 cho biết đang cân nhắc một chiến dịch quân sự “hạn chế” vào Iran. Chính quyền của ông Trump đã và đang triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại Trung Đông.

Báo Times of Israel đưa tin trong khuôn khổ đợt tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ tại Trung Đông, các máy bay tiếp dầu và vận tải quân sự Mỹ đã được phát hiện tại sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel. Theo ghi nhận, các máy bay tiếp dầu và vận tải này đã hạ cánh xuống Ben Gurion trong 24 giờ qua.

Giới chức Israel chưa đưa ra bình luận về việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự tại sân bay dân sự chính của nước này. Hiện cũng chưa rõ liệu các máy bay trên chỉ quá cảnh tạm thời hay phục vụ một nhiệm vụ cụ thể.

Theo Liên minh Theo dõi Hàng không Quân sự - nhóm gồm khoảng 30 nhà phân tích nguồn mở chuyên theo dõi hoạt động bay của quân đội và chính phủ, kể từ giữa tháng 2 đến nay, hơn 85 máy bay tiếp dầu và trên 170 máy bay vận tải đã được điều động tới khu vực.

I24news dẫn các nguồn tin của Oman cho biết ông Ali Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, dự kiến đến Muscat vào ngày 24/2 và chuyển giao bản dự thảo thỏa thuận đến phía Mỹ thông qua Oman.

Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ sẽ xem xét bản dự thảo thỏa thuận. Điều này có thể quyết định liệu có tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Iran vào ngày 26/2 hay cơ hội đạt thỏa thuận ngoại giao đã hết.

Chính quyền Mỹ kỳ vọng phía Iran không chỉ đưa ra một văn bản nguyên tắc hay các đề xuất chung chung, mà là một dự thảo nghị quyết có thể được thảo luận tại cuộc họp song phương dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tới tại Geneva.

Trong khi đó, phát biểu trước Quốc hội Israel ngày 23/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng trước mọi kịch bản, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu Iran tấn công.

Ông khẳng định sức mạnh của liên quân Mỹ-Israel, nói rằng quân đội Israel có khả năng chiến đấu trên nhiều mặt trận, bất chấp hơn 2 năm xung đột ở Gaza, Bờ Tây, Liban và Yemen, cũng như cuộc xung đột 12 ngày với Iran vào mùa Hè năm ngoái.

Nguồn TTXVN