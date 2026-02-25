Quốc tế
Malaysia công bố định hướng ngoại giao giai đoạn 2026-2030

Malaysia vừa công bố Kế hoạch Chiến lược của Bộ Ngoại giao nước này, giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch được xây dựng dựa trên lợi ích, giá trị và ưu tiên quốc gia, phù hợp các nguyên tắc và mục đích được ghi trong Hiến pháp Malaysia, Hiến chương Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiến chương Liên hợp quốc.

Malaysia công bố định hướng ngoại giao giai đoạn 2026-2030

Một góc Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Ảnh: Xinhua

Kế hoạch vạch ra cách tiếp cận của Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường cam kết vững chắc của Malaysia đối với sự tham gia song phương, khu vực và đa phương thông qua một nền ngoại giao có nguyên tắc và hướng tới tương lai.

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2026- 2030 xác định 8 trọng tâm, gồm tập trung tăng cường ngoại giao song phương, đa phương, thúc đẩy vai trò chủ động của Malaysia trong ASEAN, bảo vệ chủ quyền, lợi ích hàng hải, nâng cao ngoại giao công chúng, cung cấp dịch vụ, tăng cường năng lực thể chế... Các trọng tâm này được hỗ trợ bởi 33 chiến lược trọng điểm và 139 chương trình mục tiêu. Văn kiện cũng phản ánh những kết quả của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025, tái khẳng định cam kết củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác khu vực.

Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh Kế hoạch Chiến lược 2026-2030 thể hiện quyết tâm bảo đảm nền ngoại giao Malaysia tiếp tục phù hợp, linh hoạt và đáng tin cậy trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Malaysia cũng nêu rõ, ASEAN vẫn là nền tảng của chính sách đối ngoại Malaysia, và nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, năng lượng tái tạo, cũng như mở rộng hợp tác nam-nam, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

