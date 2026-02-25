Malaysia công bố định hướng ngoại giao giai đoạn 2026-2030

{title}
{publish}
{head}
Malaysia vừa công bố Kế hoạch Chiến lược của Bộ Ngoại giao nước này, giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch được xây dựng dựa trên lợi ích, giá trị và ưu tiên quốc gia, phù hợp các nguyên tắc và mục đích được ghi trong Hiến pháp Malaysia, Hiến chương Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hiến chương Liên hợp quốc.
Một góc Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Ảnh: Xinhua
Kế hoạch vạch ra cách tiếp cận của Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường cam kết vững chắc của Malaysia đối với sự tham gia song phương, khu vực và đa phương thông qua một nền ngoại giao có nguyên tắc và hướng tới tương lai.
Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2026- 2030 xác định 8 trọng tâm, gồm tập trung tăng cường ngoại giao song phương, đa phương, thúc đẩy vai trò chủ động của Malaysia trong ASEAN, bảo vệ chủ quyền, lợi ích hàng hải, nâng cao ngoại giao công chúng, cung cấp dịch vụ, tăng cường năng lực thể chế... Các trọng tâm này được hỗ trợ bởi 33 chiến lược trọng điểm và 139 chương trình mục tiêu. Văn kiện cũng phản ánh những kết quả của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025, tái khẳng định cam kết củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác khu vực.
Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh Kế hoạch Chiến lược 2026-2030 thể hiện quyết tâm bảo đảm nền ngoại giao Malaysia tiếp tục phù hợp, linh hoạt và đáng tin cậy trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Malaysia cũng nêu rõ, ASEAN vẫn là nền tảng của chính sách đối ngoại Malaysia, và nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, năng lượng tái tạo, cũng như mở rộng hợp tác nam-nam, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.
Theo nhandan.vn
Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cam kết vì hòa bình và công lý thực hiện những bước đi có ý nghĩa để ngăn chặn leo thang hơn nữa."
Trước thềm Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ hai, Tổng thống Trump đang gấp rút triển khai kế hoạch dự phòng, đặt nền móng để thay thế các mức thuế mà ông đã áp đặt...
Phát biểu tại phiên khai mạc, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc mô tả thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy đáng lo ngại của các mô hình quyền lực tập trung, sự suy yếu của pháp...
Chính phủ Hà Lan mới, với Thủ tướng trẻ nhất lịch sử là ông Rob Jetten, đã tuyên thệ nhậm chức sau chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử sớm.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng việc phát triển lực lượng hạt nhân của Liên bang Nga hiện là một “ưu tiên tuyệt đối”, sau khi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối...
Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã tái bầu ông Kim Jong Un làm Tổng Bí thư, ca ngợi sự cải thiện nhanh chóng khả năng răn đe chiến tranh dựa trên hạt nhân của đất nước dưới sự...
Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan tiếp tục leo thang sau khi Islamabad tiến hành loạt vụ không kích xuyên biên giới vào rạng sáng 22/2, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.