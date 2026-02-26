Tripadvisor:­ Huế là điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới năm 2026

Sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, không gian hữu tình và những trải nghiệm tinh tế, Huế vừa là điểm đến giàu giá trị lịch sử-văn hóa, là nơi lý tưởng cho những cặp đôi tìm kiếm sự lãng mạn.

Du khách tham quan địa điểm du lịch tại thành phố Huế. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa vinh danh thành phố Huế ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới.

Hạng mục điểm đến trăng mật tôn vinh những nơi mang đến không gian lãng mạn, riêng tư và giàu trải nghiệm cảm xúc dành cho các cặp đôi.

Nằm bên dòng sông Hương thơ mộng, Huế mang trong mình vẻ đẹp cổ kính, sâu lắng và đầy chất thơ - những yếu tố tạo nên một tuần trăng mật lý tưởng, nhẹ nhàng, tinh tế. Từ không gian riêng tư trên thuyền đến bữa tối thân mật trong lòng di sản, Huế biết chính xác cách để tạo nên không gian hoàn hảo cho hai người.

Hành trình trăng mật tại Huế là sự đan xen giữa vẻ tráng lệ của hoàng cung và nét yên bình của những kiến trúc cổ kính. Mảnh đất này không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là nơi thời gian như tạm ngưng lại để cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào và sâu lắng.

Các cặp đôi có thể bắt đầu từ Kinh thành Huế uy nghiêm, nơi di sản kể câu chuyện về một thời vàng son, thăm những lăng tẩm hoàng gia trong không gian tĩnh mịch, thanh bình, check-in tại cầu Thanh Toàn độc đáo, thưởng ngoạn trên dòng sông Hương ngắm thành phố.

Sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, không gian hữu tình và những trải nghiệm tinh tế, Huế vừa là điểm đến giàu giá trị lịch sử-văn hóa, đồng thời tựa như một bản tình ca dịu dàng, đầy chất thơ, là nơi lý tưởng cho những cặp đôi tìm kiếm sự lãng mạn, nơi mỗi góc phố di sản trở thành mảnh ghép tình yêu trong hành trì­­nh hạnh phúc.

Năm 2026, thành phố Huế phấn đấu đón từ 7-7,5 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt khoảng 15.000 tỷ đồng.

Đây là mục tiêu vượt xa năm 2025 với 6,3 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng.

Với định hướng khai thác hiệu quả các giá trị di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch, thành phố Huế tiếp tục khẳng định du lịch dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng bền vững, an toàn và thân thiện; từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch xuyên suốt năm 2026 của thành phố Huế là Festival Huế 2026, được tổ chức theo mô hình bốn mùa. Lễ hội Mùa Xuân kéo dài trong ba tháng đầu năm với các hoạt động tái hiện nghi lễ cung đình, lễ hội dân gian truyền thống.

Lễ hội Mùa Hạ (từ tháng 4-6) nổi bật với Tuần lễ Festival Huế 2026 chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển.”

Lễ hội Mùa Thu (từ tháng 7-9/2026) có điểm nhấn là các hoạt động vui Tết Trung thu, Lễ hội đèn lồng cùng các chương trình trưng bày, sắp đặt, rước đèn lồng, múa lân và biểu diễn nghệ thuật. Kết thúc Festival Huế 2026 là Lễ hội Mùa Đông với một số hoạt động lễ hội mới nhằm tạo không khí sôi động, ấm áp cho mùa Đông xứ Huế.

Thành phố phấn đấu nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến thông qua nâng chuẩn chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và cải thiện toàn diện trải nghiệm của du khách; thu hút ổn định lượng khách quốc tế và nội địa, góp phần lan tỏa hiệu quả sang các ngành kinh tế khác; tiếp tục củng cố hình ảnh “Huế - Điểm đến an toàn, thân thiện và bền vững” và tăng cường định vị thương hiệu “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới” trên các thị trường trọng điểm.

Theo Vietnam+