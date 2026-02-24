Huế, Hội An được vinh danh và năng lực giữ gìn bản sắc điểm đến

Huế và Hội An được bình chọn là “điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới” và top 6 điểm đến hàng đầu châu Á để trải nghiệm Tết.

P. Huế được vinh danh là điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới. Ảnh: Phúc Đạt.

Trong bảng xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới tại Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor, thành phố Huế vinh dự xếp ở vị trí thứ 6, khẳng định sức hút đặc biệt của Cố đô trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Cùng lúc, Tạp chí du lịch hàng đầu nước Anh Time Out vừa xếp Hội An ở vị trí thứ 2 trong danh sách 6 điểm đến trải nghiệm Tết hàng đầu tại châu Á.

Đây là hai tin vui cho du lịch của Huế và Đà Nẵng - hai địa phương liền kề ở miền Trung, cũng vừa ghi nhận những con số tăng trưởng rất ấn tượng trong mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dĩ nhiên, đây không chỉ là những tin vui đơn lẻ của ngành du lịch. Bởi khi hai sự kiện này được đặt cạnh nhau, có thể thấy một điều quan trọng hơn: bản sắc văn hóa Việt Nam đang trở thành lợi thế cạnh tranh thực sự trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ở hạng mục trăng mật, Huế không cạnh tranh bằng những khu nghỉ dưỡng hào nhoáng hay nhịp sống sôi động. Cố đô chinh phục du khách bằng sự trầm mặc của sông Hương, những mái ngói rêu phong, không gian vườn tĩnh lặng và cảm giác riêng tư giữa lòng di sản.

Một tuần trăng mật ở Huế là trải nghiệm của nhịp sống chậm, của bữa tối thân mật trong không gian cổ kính, của buổi hoàng hôn êm đềm trên thuyền. Đó là thứ lãng mạn tinh tế, không ồn ào nhưng đủ sâu để lưu lại trong ký ức.

Trong khi đó, Hội An được vinh danh không chỉ vì vẻ đẹp phố cổ mà còn bởi cách Tết Nguyên đán vẫn hiện diện nguyên vẹn trong đời sống cộng đồng. Du khách không chỉ ngắm đèn lồng hay thả hoa đăng trên sông Hoài mà còn được hòa vào nhịp sinh hoạt thực sự của người dân như múa lân - rồng, hát Bài Chòi, lễ rước Sắc Bùa và các nghi thức làng nghề sau Tết. Chính tính “đang sống” ấy khiến trải nghiệm trở nên chân thực và khác biệt.

Điểm chung của hai câu chuyện là di sản không bị biến thành phông nền chụp ảnh mà vẫn là không gian sống, không gian cảm xúc. Khi bản sắc được bảo tồn và vận hành đúng cách, nó tự nhiên trở thành sản phẩm du lịch có giá trị cao.

Điều này cho thấy du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa thay vì những điểm đến chỉ dựa vào quy mô hay sự sôi động.

Cần biết rằng danh hiệu Travelers’ Choice Best of the Best chỉ trao cho chưa đến 1% trong số hàng triệu điểm đến trên toàn thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc sự ghi nhận không đến từ một chiến dịch quảng bá ngắn hạn mà từ đánh giá thực tế của cộng đồng du khách trong suốt 12 tháng.

Tương tự, bảng xếp hạng của Time Out phản ánh cách truyền thông quốc tế nhìn nhận giá trị văn hóa bản địa như một yếu tố hấp dẫn đặc biệt.

Dĩ nhiên, các danh hiệu quốc tế luôn đi kèm trách nhiệm. Khi một điểm đến được định vị là “lãng mạn hàng đầu thế giới” hay “trải nghiệm Tết hàng đầu châu Á”, áp lực duy trì chất lượng dịch vụ, bảo tồn không gian di sản và quản lý lượng khách sẽ lớn hơn nhiều. Nếu thương mại hóa quá mức, không gian riêng tư có thể bị phá vỡ; nếu chạy theo số đông, tính nguyên bản của lễ hội có thể bị pha loãng.

Bởi vậy, điều quan trọng không phải là ăn mừng thứ hạng mà là hiểu rõ vì sao mình được vinh danh. Huế được yêu mến vì sự tinh tế và tĩnh lặng. Hội An được trân trọng vì tính cộng đồng và truyền thống còn nguyên vẹn. Giữ được những giá trị ấy mới là chiến lược dài hạn.

Khi thế giới bắt đầu nhìn Việt Nam qua lăng kính của cảm xúc, của sự lãng mạn và của những nghi lễ văn hóa đặc sắc, đó là cơ hội để nâng tầm thương hiệu quốc gia. Nhưng thương hiệu không được tạo nên bằng khẩu hiệu mà bằng cách mỗi điểm đến giữ gìn hồn cốt của mình giữa dòng chảy phát triển.

Danh hiệu có thể là khoảnh khắc, bản sắc mới là nền tảng. Và nếu Huế, Hội An tiếp tục đi trên con đường gìn giữ và làm giàu thêm giá trị văn hóa của mình, những bảng xếp hạng quốc tế trong tương lai sẽ không còn là điều bất ngờ.

Nguồn laodong.vn