Trên 300 nghìn lượt du khách về Đền Mẫu Âu Cơ dịp Tết và Lễ hội năm Bính Ngọ 2026

Dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội đầu xuân năm nay, Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương đón trên 300 nghìn lượt du khách thập phương về dâng hương, hành lễ.
Lễ Tế nữ quan (chính lễ) tại Đền Mẫu Âu Cơ được tổ chức trang trọng, ý nghĩa.
Theo Ban Tổ chức, lượng du khách tập trung đông nhất trong khoảng từ mùng 1 đến mùng 7 tháng Giêng. Riêng 2 ngày chính hội (mùng 6 và mùng 7 tháng Giêng) đón khoảng 8 vạn lượt người. Đây là năm đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tổ chức lễ hội được xã Hiền Lương triển khai chu đáo, bài bản, đồng bộ từ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đến công tác trang trí cảnh quan, vệ sinh môi trường.
Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa tạo không khí vui tươi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách theo dõi, cổ vũ.
Bên cạnh phần lễ trang trọng, ý nghĩa, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách.
Quang cảnh Đền Mẫu Âu Cơ sạch đẹp, tạo điều kiện để du khách chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong những ngày đầu năm mới.
Lê Hoàng
