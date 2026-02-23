Những điểm du lịch Sa Pa không thể bỏ lỡ vào dịp đầu Xuân

Tạp chí du lịch Tripadvisor (Mỹ) giới thiệu các điểm đến hấp dẫn ở vùng du lịch nổi tiếng Sa Pa đầu xuân cùng lời nhận xét, bình luận đặc sắc nhất của du khách khi tới thăm các địa danh này.

Khách tham quan đỉnh Fansipan, nơi được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” với độ cao 3.143m. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Những năm gần đây, Sa Pa luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn vào dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là những ai mong muốn tận hưởng không khí đầu năm yên bình khác hẳn nhịp sống hối hả nơi đô thị.

Không chỉ có khí hậu se lạnh đặc trưng, Sa Pa còn hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, mây trời bồng bềnh và các điểm tham quan gắn liền với văn hóa, tâm linh đầu năm. Mùa Xuân là thời điểm lý tưởng để du khách khám phá những địa điểm du lịch Sa Pa dịp Tết mang đậm sắc xuân vùng cao, được hòa mình vào đời sống, những lễ hội truyền thống lâu đời của người Mông, Dao, Tày để tìm hiểu phong tục và đời sống của người dân bản địa.

Sun World Fansipan Legend

Fansipang là ngọn núi cao nhất không chỉ Việt Nam mà trong cả 3 nước Đông Dương, tôi nghĩ ai cũng nên đến đỉnh Fan si pan ít nhất một lần trong đời. Ngoài ra khung cảnh Sa Pa nhìn từ trên cáp treo rất đẹp. Nhiều đoạn mây trắng bủa vây xung quanh, làm bạn có cảm giác như đang đi vào cõi thần tiên.

Sun World Fansipan Legend là một trong những địa điểm du lịch Sa Pa dịp Tết thu hút đông đảo du khách bởi cảnh quan ngoạn mục và hệ thống dịch vụ hiện đại. Trải nghiệm cáp treo Fansipan trong những ngày đầu xuân mang đến cảm giác đặc biệt khi du khách được chiêm ngưỡng biển mây trắng xóa, núi rừng Tây Bắc khoác lên mình sắc xuân dịu nhẹ.

Sun World Fansipan Legend còn là điểm đến tâm linh được nhiều du khách lựa chọn vào dịp Tết. Quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan mang không gian thanh tịnh, tách biệt với sự náo nhiệt bên dưới, rất phù hợp cho các hoạt động du xuân và cầu an đầu năm. Du khách có thể ghé thăm Bích Vân Thiền Tự, chiêm bái Đại tượng Phật A Di Đà và dạo bước giữa không gian linh thiêng giữa mây trời, gửi gắm những mong ước bình an, may mắn cho năm mới.

Nhà thờ đá Sa Pa

Một góc Sa Pa. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Nhà thờ đá Sa Pa hay Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, tọa lạc ngay trung tâm thị xã Sa Pa, nằm ở vị thế đắc địa, lưng tựa núi Hàm Rồng và nhìn ra khu đất rộng lớn, nơi thường diễn ra các lễ hội truyền thống của người dân địa phương. Khi đến nhà thờ đá Sa Pa, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo mà còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao. Vào mỗi buổi sáng, khu vực trước nhà thờ trở nên nhộn nhịp khi người dân địa phương tụ tập để thêu thùa thổ cẩm, tạo nên bức tranh văn hóa đầy màu sắc. Du khách còn có thể thưởng thức những tiếng khèn réo rắt, cùng điệu múa uyển chuyển mang đậm âm hưởng núi rừng của các chàng trai, cô gái trong phiên chợ tình. Buổi tối, khi ánh đèn được thắp sáng và chợ đêm bắt đầu hoạt động, khu vực nhà thờ càng trở nên sôi động, phản ánh rõ nét nhịp sống Sa Pa.

Bản Cát Cát

Nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, giữa thung lũng bốn bề là núi, Cát Cát là điểm du lịch cộng đồng lý tưởng cho du khách khi muốn tìm hiểu và khám phá đời sống văn hóa của người dân vùng cao. Vào dịp Tết, Cát Cát trở nên yên ả hơn thường ngày, sắc hồng của hoa đào và sắc trắng của hoa mận điểm xuyết trên sườn đồi, tạo nên khung cảnh xuân vùng cao nhẹ nhàng và giàu cảm xúc, thích hợp để tản bộ, chụp ảnh và tìm hiểu đời sống bản địa. Nếu đến bản Cát Cát vào những ngày đầu năm, du khách còn có dịp tham gia lễ hội Gầu Tào nhằm cầu phúc, cầu mệnh cho dân bản. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm phản ánh đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Mông. Ngoài ra, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều đặc sản như rượu ngô, thắng cố, thịt hun khói “khăng gai”, tiết canh gà, nhái nấu măng, bánh ngô, đậu xị...

Cầu kính Rồng Mây

Cầu kính Rồng Mây là một trong những địa điểm du lịch Sa Pa dịp Tết dành cho du khách yêu thích cảm giác mạnh và trải nghiệm mới lạ. Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây là điểm đến lý tưởng được đông đảo du khách lựa chọn. Nằm ở khu vực cổng trời đèo Ô Quy Hồ, cầu kính mang đến tầm nhìn ngoạn mục xuống thung lũng sâu hàng trăm mét bên dưới, Đứng trên cầu kính du khách sẽ được ngắm nhìn đèo Ô Quy Hồ-được mệnh danh là “Tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam.. Trong tiết trời đầu xuân, mây mù bảng lảng quanh cầu tạo cảm giác như đang bước đi giữa không trung, mang đến trải nghiệm vừa hồi hộp vừa ấn tượng. Trong ánh hoàng hôn, cầu kính Rồng Mây đẹp như một bức tranh giữa núi non trùng điệp. Các bậc thang từ cầu kính để đi lên Khu du lịch phía trên đỉnh núi được sơn màu sắc rực rỡ và được gọi là “Cầu vồng tình yêu”. Đây cũng là điểm check-in độc đáo cho những ai muốn lưu lại khoảnh khắc đặc biệt trong chuyến du xuân Sa Pa.

Núi Hàm Rồng

Núi Hàm Rồng là nơi có độ cao ngắm thị trấn Sa Pa lý tưởng nhất.

Núi Hàm Rồng, hay còn gọi núi Hạm Long là ngọn núi cuối cùng của dãy núi “chín rồng”. Nơi đây được xem là một trong những “cái nôi” của nhân loại, là long mạch hội tụ linh khí của đất trời, nơi phát tích của bao vị anh hùng dân tộc trong tiến trình lịch sử nước nhà. Núi Hàm Rồng là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Sa Pa trong những ngày đầu năm. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát thị trấn ẩn hiện trong sương, những dãy núi trùng điệp và không gian xanh mát của núi rừng. Khu vực vườn hoa trên núi Hàm Rồng vào dịp Tết cũng rực rỡ sắc màu, tạo nên điểm nhấn cho hành trình tham quan và chụp ảnh. Với vị trí thuận lợi gần trung tâm, đây là một trong những địa điểm du lịch Sa Pa dịp Tết được nhiều du khách lựa chọn.

Thị trấn Sa Pa và quảng trường trung tâm

Dạo quanh thị trấn Sa Pa và quảng trường trung tâm là cách đơn giản nhưng thú vị để du khách cảm nhận rõ không khí Tết nơi vùng núi cao. Dịp Tết, khu vực quảng trường thường diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi và biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc địa phương. Du khách có thể tản bộ, thưởng thức ẩm thực đường phố, mua sắm quà lưu niệm và hòa mình vào nhịp sống rộn ràng của Sa Pa trong những ngày đầu năm. Đây là điểm dừng chân phù hợp cho mọi đối tượng, góp phần hoàn thiện hành trình khám phá các địa điểm du lịch Sa Pa dịp Tết.

Thung lũng Mường Hoa

Ruộng bậc thang tại Sa pa.

Đến với Sa Pa, vượt qua nhiều dãy núi cao đầy sương mù của vùng Tây Bắc, du khách sẽ lạc vào thung lũng tuyệt đẹp với cái tên Mường Hoa. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hệ thống ruộng bậc thang nối nhau uốn lượn quanh các sườn đồi như một tấm rèm khổng lồ trải trên bề mặt thung lũng. Mỗi mùa những thửa ruộng bậc thang lại mang đến cho Mường Hoa một vẻ đẹp khác lạ, quyến rũ. Khi sương mù mỏng nhẹ phủ lên những triền núi và hoa xuân bắt đầu bung nở Thung lũng Mường Hoa ở Sa Pa hiện lên như một bức tranh sống động của thiên nhiên và văn hóa vùng cao. Nơi đây là điểm giao hòa giữa vẻ đẹp hoang sơ và cuộc sống bản địa đầy bản sắc, từ ruộng bậc thang xanh mướt cho đến những dòng suối uốn lượn bên bãi đá cổ kỳ bí. Mỗi bước chân trên con đường đất nhỏ dẫn qua bản làng H’Mông, Dao là một dịp để lắng nghe nhịp sống chậm rãi và hít thở không khí miền sơn cước.

Bãi đá cổ Mường Hoa với nhiều hoa văn khắc chạm độc đáo cũng là điểm nhấn thu hút du khách yêu thích tìm hiểu lịch sử và văn hóa bản địa. Trong tiết trời xuân se lạnh, việc dạo bước giữa thung lũng mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, phù hợp với những ai muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng trong hành trình du xuân Sa Pa dịp Tết.

Đèo Ô Quy Hồ

Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên, Đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ. Vào những ngày đầu năm, cung đèo khoác lên mình vẻ đẹp hùng vĩ với núi non trùng điệp, mây trắng bồng bềnh và bầu không khí trong lành đặc trưng của vùng cao. Thời điểm này thích hợp để du khách dừng chân ngắm cảnh, săn mây buổi sớm hoặc lưu lại những bức ảnh du xuân giữa không gian núi rừng Tây Bắc rộng lớn. Khung cảnh khoáng đạt tại Ô Quy Hồ mang đến cảm giác thư thái và mở rộng trải nghiệm khám phá Sa Pa trong những ngày đầu năm.

Đến Ô Quý Hồ vào mùa đông, nếu may mắn ta có thể được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm gặp ở Việt Nam đó là những bông tuyết và hiện tượng băng đá. Những giọt nước đọng lại trên những cành cây, bông hoa bị đóng băng tạo nên hình ảnh thật đẹp và độc đáo.

Chợ Sa Pa và chợ phiên vùng cao ngày Tết

Sapa được nhiều du khách trong và ngoài nước chọn làm điểm đến du lịch, tham quan, tìm hiểu văn hóa địa phương. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Ngoài cảnh đẹp nên thơ, hữu tình, du lịch Sa Pa còn hút khách bởi những phiên chợ nhộn nhịp, bày bán đa dạng các mặt hàng đặc sản, nông sản, sản vật địa phương... Chợ phiên Sa Pa là nét văn hóa, sinh hoạt đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao ở Lào Cai. Những ngày đầu năm, không khí chợ trở nên rộn ràng hơn với hoạt động mua sắm, thưởng thức ẩm thực và giao lưu của người dân bản địa.

Bên cạnh chợ trung tâm thị trấn, du khách có thể ghé thăm các chợ phiên tại Lao Chải, Tả Phìn để cảm nhận rõ hơn không khí Tết truyền thống của đồng bào dân tộc. Sắc màu trang phục, âm thanh nhộn nhịp và các món đặc sản vùng cao góp phần mang đến cái nhìn chân thực hơn về sinh hoạt đời sống Sa Pa trong dịp đầu năm.

Hồ Séo Mý Tỷ

Hồ Séo Mý Tỷ là một địa điểm hấp dẫn đối với những người ưa khám phá. Đây là một hồ nước nhân tạo cao nhất Việt Nam, được mẹ thiên nhiên ưu ái ban cho cảnh sắc tuyệt đẹp. Hồ nước quanh năm nước xanh trong như ngọc, bồng bềnh trong mây. Nhìn từ trên cao, mặt hồ uốn lượn mềm mại bên sườn núi, tạo nên khung cảnh hài hòa giữa núi rừng và mặt nước. Đến Hồ Séo Mý Tỷ dịp Tết, du khách có thể thong thả ngắm cảnh, tận hưởng bầu không khí trong lành và tìm hiểu thêm về hoạt động nuôi cá hồi của người dân địa phương. Không gian yên tĩnh nơi đây phù hợp với những ai muốn trải nghiệm Sa Pa theo nhịp chậm rãi trong những ngày đầu năm.

Mùa xuân Sa Pa không chỉ là thời khắc giao mùa mà còn là lúc núi rừng Tây Bắc bừng tỉnh trong vẻ đẹp tinh khôi và đầy sức sống. Sapa mang đến diện mạo mới cho những điểm đến quen thuộc, khiến mỗi nơi đều trở nên cuốn hút hơn, đặc diệt là vào mùa xuân. Vì thế, du khách khi đến đây không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để cảm nhận, để yêu và để nhớ. Nếu du khách đang tìm kiếm một hành trình vừa thư giãn, vừa chạm đến vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng, thì mùa xuân chính là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Sa Pa.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã tập trung mạnh mẽ vào phát triển du lịch tại Sa Pa như một ngành kinh tế mũi nhọn. Với lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan núi non hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số, Sa Pa được định hướng trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế. Tỉnh đã chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú cao cấp, đồng thời khai thác hiệu quả các điểm đến nổi bật như đỉnh Fansipan, các thửa ruộng bậc thang và những bản làng truyền thống.

Bên cạnh đó, Lào Cai cũng đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững, gắn bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường với nâng cao đời sống người dân địa phương. Nhờ những định hướng đúng đắn, du lịch Sa Pa ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh địa phương.

