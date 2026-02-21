Du lịch tâm linh hút khách đầu Xuân

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thu hút hàng vạn lượt người dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái, vãn cảnh. Các điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của vùng Đất Tổ không chỉ đưa du khách trở về với nguồn cội, mà còn mang lại cảm giác thư thái, bình an trong những ngày đầu năm mới.

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên đón hàng vạn du khách thập phương đến tham quan, vãn cảnh, cầu an.

Thời điểm này, tại các điểm du lịch tâm linh như: Đền Hùng, Tây Thiên, đền Mẫu Âu Cơ, đền Lạc Long Quân, chùa Cổ Tích, chùa Hà Tiên... đang được nhiều du khách lựa chọn đến dâng hương, cầu an và thưởng ngoạn cảnh đẹp hữu tình dịp đầu Xuân.

Chị Trần Thị Thúy Loan (Hà Nội) chia sẻ: “Phú Thọ có khá nhiều điểm du lịch tâm linh hấp dẫn, trong đó gia đình tôi thường chọn đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên (xã Đại Đình) để du Xuân, chiêm bái, làm lễ cầu may, cầu sức khỏe, cầu bình an vào dịp đầu năm mới.

Hành hương về vùng Đất Tổ không chỉ là hành trình tìm về cội nguồn, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, mà còn là dịp để gia đình du Xuân, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp của quê hương”.

Ông Nguyễn Hoàng Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Đại Đình cho biết: Trong 4 ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026 Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên đã đón hơn 4 vạn người dân và du khách thập phương tới tham quan, vãn cảnh, cầu an.

Nhằm mang đến sự thuận tiện, thư thái cho người dân, du khách trong hành trình đến với Phật về với Mẫu, xã Đại Đình và các đơn vị khai thác Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên đã chú trọng chỉnh trang cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường...

Đặc biệt, để tạo điểm nhấn, cảnh quan cho người dân, khách thập phương du Xuân, thưởng ngoạn, Khu di tích đã được trồng thêm nhiều cây xanh, loài hoa mang đặc trưng của núi rừng Tam Đảo như hoa đỗ quyên, hải đường...

Du Xuân, lễ Phật không chỉ giúp con người tĩnh tâm, hướng thiện mà còn là dịp để khám phá các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.

Sự linh thiêng cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, từ lâu chùa Hà Tiên đã trở thành điểm đến ưa thích của nhiều du khách thập phương tới tham quan, lễ Phật. Chị Dương Thị Nga (phường Vĩnh Phúc) cho biết: “Đầu Xuân năm nào tôi cũng đi lễ chùa để cầu cho gia đình một năm bình an, may mắn, mạnh khỏe, hạnh phúc. Đi lễ đầu Xuân không chỉ để cầu ước những điều tốt đẹp cho gia đình, bản thân mà còn là dịp để thưởng lãm cảnh đẹp tại chốn linh thiêng và tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Để du khách thập phương đến lễ chùa, vãn cảnh được an toàn, trọn vẹn, trước đó, chùa Hà Tiên đã chỉnh trang cảnh quan, môi trường; tổ chức sắp xếp lại khu vực để xe, các điểm hóa vàng mã đảm bảo an toàn, hợp lý; tuyên truyền người dân, phật tử chủ động, nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân khi đi lễ.

Với 182 di tích quốc gia, 792 di tích cấp tỉnh cùng hàng trăm lễ hội truyền thống, Phú Thọ luôn là điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn của du khách thập phương, nhất là trong những ngày đầu Xuân mới.

Để du lịch tâm linh phát triển đúng hướng, mang lại những giá trị truyền thống, tinh thần, giá trị văn hóa lịch sử, bên cạnh việc bảo tồn và gìn giữ giá trị, cảnh quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm gia tăng sức hút và mở rộng phạm vi tiếp cận du khách; xây dựng những sản phẩm quà tặng, tour, tuyến du lịch và đầu tư vào các khu du lịch tâm linh, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Tỉnh