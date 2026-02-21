Biển người đổ về núi Bà Đen hành hương dịp đầu năm

Hàng trăm nghìn người đổ về dựng lều, cắm tại dưới chân núi Bà Đen hành hương, dự khai mạc Hội xuân hôm mùng 4 Tết.

Từ sáng sớm mùng 4 Tết, các tuyến đường dẫn về núi Bà Đen nhộn nhịp người dân và du khách ở TP HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ, phương tiện xếp hàng dài 2-3 km dưới chân núi.

Đại diện khu du lịch cho biết riêng ngày mùng 4 Tết, nơi đây đón gần 157.000 lượt khách đi cáp treo lên đỉnh núi.

Dưới chân núi, biển người dựng lều, cắm trại, chuẩn bị cho mùa hành hương lớn nhất trong năm tại điểm tâm linh này.

Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt nằm phần lớn ở phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986 m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh “Đệ nhất thiên sơn”. Theo sử liệu từ thế kỷ XIX, núi Bà Đen được xem là ngọn núi thiêng trấn thành Gia Định (Sài Gòn xưa), có “chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng có thuyền rồng bơi lượn”. Dịp đầu năm, người dân, du khách thường hành hương đến đây cầu bình an, may mắn.

Anh Nhật Nam, ở TP HCM, cùng gia đình cắm trại và ngủ lại dưới chân núi.

"Năm ngoái gia đình tôi cũng đến núi Bà Đen hành hương nhưng chưa có dịp ở lại. Năm nay tôi quyết định ngủ qua đêm để đón nhận nguồn năng lượng linh thiêng, đồng thời cầu mong một năm an lành", anh Nam nói.

Nhiếp ảnh gia Trương Anh Tuấn, sống ở Tây Ninh, cho biết nhiều năm qua, khách hành hương ngủ đêm tại chân núi Bà Đen dịp Tết dần quen thuộc, khác hẳn so với các điểm tâm linh khác.

Hàng nghìn người dâng lễ tại Linh Sơn Tiên Thạch Tự - ngôi chùa cổ nhất trên núi Bà Đen, có tuổi đời hơn 300 năm. Trước sân chùa đặt tượng Phật Bà Quan Âm trong áo trắng, tay cầm bình nước cam lộ. Bên cạnh là Điện Bà, được dựng từ mái hang đá tự nhiên, thờ Linh Sơn Thánh Mẫu với tượng mặt đen.

Ngay trong khuôn viên chùa treo đại hồng chung. Nhiều người chọn ngồi dưới chuông để tĩnh tâm, lắng nghe tiếng chuông ngân và gửi gắm lời nguyện cầu giữa không gian thanh tịnh ngày đầu năm mới.

Trên đỉnh núi, du khách chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc khổng lồ. Bên cạnh đó là khu triển lãm hàng nghìn m2 - nơi du khách khám phá thế giới Phật giáo, tìm kiếm sự an yên, hỷ lạc đầu năm.

Nhiều tiểu cảnh đậm không khí Tết được bố trí dọc các lối tham quan như khu đèn đăng, góc xin chữ đầu năm, mô hình lân sư rồng. Mỗi điểm dừng đều thu hút đông đảo du khách chụp ảnh. Tết Bính Ngọ, ban quản lý khu du lịch trồng 120.000 gốc tulip thành nhiều đợt để du khách thưởng ngoạn, chụp ảnh lưu niệm suốt tháng Giêng.

Chị Khánh Hà, ở Đà Nẵng nhận xét không gian rực rỡ sắc hoa, thời tiết se lạnh, có cảm giác như ở một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa mây trời.

Nhiều du khách chọn đến cầu nguyện và check in ở tượng Đức Phật Câu Na Hàm.

Bức tượng Phật trên đài sen chế tác bằng công nghệ gia công áp lực cao từ đồng đỏ, sơn nhũ vàng 24K, an vị tại vườn Ưu Đàm từ 29/12/2025. Đây là bức tượng mới nhất trong quần thể. Tượng cao 7,2 m, ngồi dáng kiết già (liên hoa tọa) trên đài sen đặt giữa hồ sen vàng.

Sau đêm khai mạc, Hội xuân diễn ra xuyên suốt tháng Giêng với chuỗi chương trình sắc màu di sản. Các tiết mục múa trống Chhay dăm, múa Khmer, hòa tấu nhạc ngũ âm cùng nhiều loại hình dân gian được tổ chức liên tục, phục vụ du khách hành hương đầu năm.

Tại Tây Ninh, ngày 25/2 (mùng 9 Tết) sẽ diễn ra lễ vía Đức Chí, thu hút hàng nghìn tín đồ đạo Cao Đài từ nhiều tỉnh, thành về dự.

Theo vnexpress.net