Giá vàng đồng loạt tăng rất mạnh

9h sáng nay (23/2), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji niêm yết vàng miếng ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 184,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 181,1 - 184,1 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tăng mạnh. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 87 - 89 triệu đồng/kg, tăng 3 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat niêm yết 88 triệu đồng/lượng...

Giá vàng tăng cao.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn vẫn tiếp đà tăng mạnh sau Tết. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty Vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức tương đương 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tại hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 180,5 - 183 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Như vậy, giá vàng nhẫn vượt vàng miếng SJC từ 1,5 - 2 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.166 USD/ounce, tăng 63 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương hơn 159 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 22 - 23 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng tiếp đà tăng nhẹ so với sáng qua. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 84 - 86,7 triệu đồng/kg, tăng 700.000 đồng/kg.

Bạc Ancarat niêm yết 83 - 85 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 86 USD/ounce, giảm 35 USD so với vùng đỉnh 121 USD/ounce vào cuối tháng 1.

Dù biến động giá lớn, nhu cầu mua bạc tích trữ của người dân vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vàng chịu nhiều hạn chế về nguồn cung. Đặc biệt, càng gần tới ngày Vía Thần tài, nhu cầu mua bạc tích trữ của người dân ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, nhiều thương hiệu bạc đã tung ra các dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Theo tienphong.vn


