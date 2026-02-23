Hân hoan thi đua lao động sản xuất đầu Xuân

Ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất - kinh doanh với khí thế sôi nổi, tinh thần quyết tâm cao để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026.

Sau những lời chúc mừng năm mới, nhiều công nhân của Công ty TNHH BHflex Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) - doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất, gia công và kinh doanh linh kiện điện tử đã vào ca, bám máy, đứng dây chuyền sản xuất từ sáng mùng 2 Tết để đảm bảo đơn hàng theo đúng tiến độ. Bà Hà Thị Vân, Trưởng phòng Hành chính - Công ty TNHH BHflex Vina chia sẻ: Dù phải đi làm sớm nhưng ai cũng hồ hởi, phấn khởi, bởi công ty có nhiều việc làm, đồng nghĩa với thu nhập của công nhân sẽ được tăng lên. Nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực để người lao động hăng say làm việc, các chế độ khi tăng ca, làm thêm giờ, cùng các chính sách ưu đãi khác đều được công ty chi trả theo đúng quy định và kịp thời.

Công nhân Công ty TNHH BHflex Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) vào ca sản xuất đầu Xuân với tâm thế phấn khởi, khẩn trương.

Với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động, năm 2025, Công ty TNHH BHflex Vina đã giữ vững đà tăng trưởng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho hơn 4.000 lao động với thu nhập bình quân gần 13 triệu đồng/người/tháng. Để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026, Công ty TNHH BHflex Vina tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với số hóa, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp...

Tại Công ty TNHH Nấm Phùng Gia (xã Bình Nguyên), không khí làm việc trong những ngày đầu Xuân cũng hết sức khẩn trương, trách nhiệm. Ông Phùng Đức Cường, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Sau những ngày vui Xuân, đón Tết cổ truyền, từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết) công ty hoạt động trở lại nhằm đảm bảo hàng hóa, sản phẩm cho người tiêu dùng. Tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công ty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, động viên người lao động đảm nhận phần việc phù hợp với khả năng; phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho sản xuất, kinh doanh...

Chia sẻ về mục tiêu, kế hoạch của công ty trong năm 2026 và những năm tiếp theo, ông Phùng Đức Cường cho biết thêm: Công ty đang tập trung đầu tư mở rộng quy mô sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và tìm đường đưa cây nấm xuất ngoại. Theo đó, công ty chú trọng nâng cao chất lượng để thăng hạng sản phẩm nấm đùi gà, nấm yến từ OCOP 4 sao lên OCOP 5 sao, tiến tới bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồng thời đầu tư, nghiên cứu, trồng thử nghiệm các loại nấm kim, nấm hải sản... nhằm đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Để Công ty TNHH Nấm Phùng Gia đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026, cung cấp cho thị trường hơn 400 tấn nấm các loại, đảm bảo việc làm cho 35 lao động với mức thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng, ngoài nội lực, công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng, nhất là trong việc giới thiệu quảng bá sản phẩm và tạo thuận lợi giúp công ty có quỹ đất mở rộng sản xuất.

Cùng với các doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị kinh doanh, phân phối bán lẻ hàng hóa như Siêu thị Go!, Co.op Mart, WinMart... cũng mở cửa bán hàng từ rất sớm. Ông Hà Văn Hùng - Giám đốc Siêu thị Go! Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc) cho biết: Siêu thị đã mở cửa phục vụ người tiêu dùng từ chiều mùng 2 Tết. Đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng với giá cả ổn định như ngày thường, siêu thị đã có sự chuẩn bị, tích trữ hàng và ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp. Những ngày sau Tết, tiêu thụ mạnh nhất vẫn là mặt hàng tươi sống, thiết yếu phục vụ sinh hoạt và đồ chơi cho trẻ em...

Với những nỗ lực, quyết tâm sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu Xuân, hy vọng năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đóng góp nhiều hơn vào ngân sách địa phương, xứng đáng với vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế của tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân, người lao động.

Trần Tỉnh