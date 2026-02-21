Rộn ràng khí thế lao động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu xuân

Ngay trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất, kinh doanh với khí thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026.

Công nhân Công ty TNHH BHflex Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) vào ca sản xuất đầu xuân mới với khí thế sôi nổi, khẩn trương.

Sau những cái bắt tay, những lời chúc năm mới, hơn 200/4.000 công nhân Công ty TNHH BHflex Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) - doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất, gia công và kinh doanh linh kiện điện tử đã vào ca, bám máy, đứng dây chuyền sản xuất từ sáng mùng 2 Tết để đảm bảo đơn hàng theo đúng tiến độ.

Bà Hà Thị Vân - Trưởng phòng Hành chính, Công ty TNHH BHflex Vina chia sẻ: Dù phải đi làm khá sớm nhưng trên gương mặt ai nấy đều phấn khởi, bởi công ty có nhiều việc làm đồng nghĩa với thu nhập của công nhân sẽ được tăng lên. Nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực để người lao động hăng say làm việc, tất cả các chế độ khi tăng ca, làm thêm giờ cùng các chính sách ưu đãi khác đều được công ty chi trả theo đúng quy định, kịp thời.

Với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động, năm 2025, Công ty TNHH BHflex Vina đã duy trì, giữ vững đà tăng trưởng và nộp ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho hơn 4.000 lao động với thu nhập trung bình gần 13 triệu đồng/người/tháng.

Để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026, Công ty TNHH BHflex Vina tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với số hóa, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa doanh nghiệp...

Ngay từ đầu xuân, hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Nấm Phùng Gia (xã Bình Nguyên) đã diễn ra khẩn trương.

Tại Công ty TNHH Nấm Phùng Gia (xã Bình Nguyên), không khí làm việc trong những ngày đầu xuân cũng hết sức khẩn trương, trách nhiệm. Ông Phùng Đức Cường - Phó Giám đốc Công ty cho biết: Từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), công ty đã hoạt động trở lại nhằm đảm bảo hàng hóa, sản phẩm cho người tiêu dùng.

Tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công ty đã phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, động viên người lao động đảm nhận những phần việc phù hợp với khả năng; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật...

Chia sẻ về mục tiêu, kế hoạch của Công ty TNHH Nấm Phùng Gia trong năm 2026 và những năm tiếp theo, ông Phùng Đức Cường cho biết thêm: Công ty đang tập trung đầu tư mở rộng quy mô sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và tìm đường đưa cây nấm xuất ngoại.

Theo đó, doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng để thăng hạng sản phẩm nấm đùi gà, nấm yến từ OCOP 4 sao lên OCOP 5 sao, tiến tới bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồng thời đầu tư, nghiên cứu, trồng thử nghiệm các loại nấm kim, nấm hải sản... nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026, cung cấp cho thị trường hơn 400 tấn nấm các loại, duy trì đảm bảo việc làm cho 35 lao động với mức thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, ngoài nội lực, công ty mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng, nhất là trong công tác giới thiệu quảng bá sản phẩm và tạo thuận lợi để có quỹ đất mở rộng sản xuất.

Cùng với các doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị kinh doanh, phân phối bán lẻ hàng hóa như siêu thị Go!, Co.op Mart, VinMart... năm nay cũng mở cửa bán hàng từ sớm. Ông Hà Văn Hùng - Giám đốc Siêu thị Go! Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc) cho biết: Siêu thị đã mở cửa phục vụ người tiêu dùng từ chiều mùng 2 Tết. Đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp phục vụ người tiêu dùng với giá cả ổn định như ngày thường, siêu thị đã có sự chuẩn bị, tích trữ hàng và ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp. Những ngày đầu năm mới, tiêu thụ mạnh nhất vẫn là những mặt hàng tươi sống, thiết yếu phục vụ sinh hoạt và đồ chơi trẻ em...

Với những nỗ lực, quyết tâm sản xuất, kinh doanh ngay từ ngày đầu xuân, tin rằng năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Qua đó, đóng góp nhiều hơn nữa vào ngân sách, xứng đáng với vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân, người lao động.

Trần Tỉnh