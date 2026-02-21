Xuống đồng đầu năm

Ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ, tại nhiều địa phương trong tỉnh, nông dân đã tranh thủ thời tiết nắng ấm ra đồng, chuẩn bị gieo cấy nốt vụ Xuân theo đúng khung thời vụ đã được ban hành.

Gia đình ông Vi Văn Lương ở xã Đông Thành có hơn chục sào ruộng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay từ sáng ngày mùng 3 Tết, gia đình ông đã tập trung hoàn thành nốt việc cấy vụ Xuân. Ông Lương chia sẻ: Tranh thủ thời tiết nắng ấm, gia đình tôi xuống đồng cấy theo đúng lịch. Việc xuống giống, làm đất, lấy nước đã được làm xong từ trước Tết. Mấy năm nay, việc xuống giống, gieo cấy của các hộ chúng tôi đều bám sát lịch do tổ khuyến nông xã phổ biến. Nhờ đó, việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cũng như thu hoạch đạt được hiệu quả tốt.

Nông dân xã Đào Xá tập trung hoàn thành cấy trà xuân muộn trong những ngày Tết cổ truyền.

Theo kế hoạch, vụ Xuân năm nay, toàn tỉnh sẽ gieo cấy khoảng 80,25 nghìn ha lúa. Bên cạnh cây lúa, toàn tỉnh cũng đặt kế hoạch gieo trồng khoảng 22,6 nghìn ha ngô và 12,6 nghìn ha rau xanh các loại, 5,3 nghìn ha lạc, 1,68 nghìn ha khoai lang và một số loại cây trồng khác.

Trong những ngày đầu xuân mới, các HTX, làng trồng rau an toàn vẫn tích cực thu hoạch rau xanh, sơ chế đảm bảo cung cấp các đơn hàng cho đối tác. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc HTX Rau an toàn Tứ Xã cho biết: Hiện nay, việc tích trữ thực phẩm, rau xanh ngày Tết đã giảm hẳn, nhu cầu của người tiêu dùng là sử dụng các mặt hàng tươi sống nên ngay từ chiều ngày mùng 1 Tết, chúng tôi đã thực hiện việc thu hoạch, đóng gói và giao hàng cho các siêu thị theo đúng hợp đồng. Các thành viên của HTX đều nhất trí dù vui xuân nhưng vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ sản xuất, giữ vững uy tín với khách hàng... Đối với những đơn hàng đầu tiên của năm mới, chúng tôi đều kiểm tra hết sức cẩn thận với mong muốn việc sản xuất, tiêu thụ nông sản trong cả năm sẽ hanh thông.

Thành viên HTX Rau an toàn Tứ Xã thu hoạch rau xanh cung cấp cho thị trường trong những ngày Tết.

Để bảo đảm cho vụ xuân đạt kết quả tốt, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đối với diện tích lúa đã cấy. Trong đó, tập trung đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng từ 2-3cm để tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt; hướng dẫn nông dân tiến hành dặm tỉa đảm bảo mật độ; bón phân thúc đợt 1 cho diện tích lúa đã hồi xanh...

Đối với diện tích mạ đã gieo, đảm bảo 100% diện tích được che phủ nilon, bón bổ sung phân chuồng hoai mục, phân lân, tro bếp, giữ đủ nước để chống rét cho mạ, tuyệt đối không bón phân đạm cho mạ. Những ngày thời tiết ấm, hướng dẫn nông dân mở nilon hai đầu luống mạ, buổi chiều tối nhiệt độ xuống thấp cần che nilon lại để giữ ấm cho mạ; trước khi cấy 3 - 4 ngày cần dỡ bỏ toàn bộ nilon để luyện mạ... Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết đề phòng thiên tai xảy ra và có biện pháp xử lý kịp thời.

Sơ chế rau trước khi cung ứng đến đối tác ở HTX Rau an toàn Tứ Xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Vụ xuân là vụ chủ lực có tiềm năng cho năng suất cao và quyết định tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp trong năm 2026. Vì vậy, toàn ngành sẽ tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, điều hành để giành thắng lợi, nhất là trong bối cảnh khí hậu thời tiết biến đổi bất thường. Ngành cũng tiếp tục đẩy mạnh việc khuyến khích sản xuất nông nghiệp đa dạng với nhiều sản phẩm đặc trưng có lợi thế, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, liên kết sản xuất hàng hóa. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả, sức cạnh tranh sản phẩm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện cho người dân giảm bớt khó khăn, đẩy mạnh sản xuất...

Quân Lâm